ايىنا 500-600 مىڭ تەڭگە: ەڭبەك ۆيتسە-ءمينيسترى وتباسىنىڭ شىعىندارىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ اي سايىن ءوز وتباسىن اسىراۋعا قانشا قاراجات جۇمسالاتىنىن ايتتى.
- مەنىمەن بىرگە تۇراتىن ءتورت بالام بار، ولاردىڭ ەكەۋى كامەلەتكە تولعان جانە قازىر جۇمىس ىستەپ ءجۇر. ال قالعان ەكەۋىنە زايىبىم ەكەۋىمىز قاراپ ءجۇرمىز. ايەلىم جۇمىس ىستەمەيدى، سەبەبى كەنجە ۇلىم ءۇش جاستا، بالاباقشاعا بارادى. ورتا ەسەپپەن 500-600 مىڭ تەڭگە جۇمسايمىز. بۇعان بالاباقشا اقىسى، سونداي-اق قىزىمنىڭ ۇيىرمەلەرىنە جۇمسالاتىن قاراجات جانە وتباسىمىزدىڭ وزگە دە شىعىندارى كىرەدى، - دەدى ا. ەرتايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار ۆيتسە-مينيستر ءوزىنىڭ جالاقىسىنا قاتىستى ناقتى مالىمەتتى جاريالامادى.
- جالاقىمىز ۇكىمەت قاۋلىسىمەن رەتتەلەدى جانە «قىزمەت بابىندا پايدالانۋ» ساناتىنداعى (تاراتىلۋى شەكتەلگەن) اقپاراتقا جاتادى. ەگەر حات تۇرىندە سۇراۋ سالساڭىز، وندا جازباشا جاۋاپ بەرەمىن، - دەدى ول.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «دامۋشى ەلدەردى ەرەكشە ەسكەرە وتىرىپ، ەڭ تومەن جالاقىنى بەلگىلەۋ تۋرالى كونۆەنسيانى (131-كونۆەنسيا) راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.