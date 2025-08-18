ايگىلى گولليۆۋدتىق كاسكادەر رونني روندەلل ومىردەن وزدى
استانا. KAZINFORM - گولليۆۋدتىڭ اتاقتى كاسكادەرى رونني روندەلل-كىشى 88 جاسىندا قايتىس بولدى.
ول 200 دەن استام فيلمگە تۇسكەن، ءبىراق ەڭ كوپ تانىمالدىلىققا Pink Floyd توبىنىڭ 1975 -جىلعى «Wish You Were Here» البومىنىڭ مۇقتاسىنداعى جانىپ تۇرعان ادام بەينەسى ارقىلى يە بولدى. بۇل تۋرالى Euronews جازدى.
ا ق ش كاسكادەرلىك ونەرىنىڭ ارداگەرى روندەلل بۇل فوتوعا Hipgnosis دەپ اتالاتىن بريتاندىق ارت-ديزاين توبىنىڭ سۋرەتشىلەرى ستورم تورگەرسون مەن وبري پاۋەللدىڭ جوباسى اياسىندا تۇسكەن. بۇل سۋرەتتە روندەلل ىسكەرلىك كوستيۋممەن تۇتاس وتقا ورانعان كۇيدە، ەكىنشى اداممەن (كاسكادەر دەنني رودجەرس) قول الىسىپ تۇر. فوتو كاليفورنياداعى Warner Bros. ستۋدياسىندا (سول كەزدەگى Burbank Studios) تۇسىرىلگەن.
روندەلل ارنايى وتقا ءتوزىمدى كوستيۋم مەن قورعانىش گەلىن قولدانعان. كەيىن ول Pink Floyd: The Story of Wish You Were Here دەرەكتى فيلمىندە بىلاي دەگەن:
- ول كەزدە مەن وتپەن ءجيى جۇمىس ىستەيتىنمىن. قولىمدا ارنايى كوستيۋمدەر مەن كەرەك- جاراقتار بولدى. بۇل اسا قاۋىپتى ەمەس ەدى، ءارى جاقسى اقى تولەنەتىن، - دەگەن.
دەسە دە، سول ءتۇسىرىلىم كەزىندە ول قاسىن جانە مۇرتىن كۇيدىرىپ الدى دەگەن دەرەك بار.
روندەللدىڭ ءومىرى مەن مانسابى
1937 -جىلى گولليۆۋدتا دۇنيەگە كەلگەن.
ا ق ش اسكەري-تەڭىز فلوتىندا قىزمەت ەتكەن.
كەيىنىرەك تەلەديدار سالاسىندا ەپيزودتىق اكتەر رەتىندە جۇمىسىن باستاعان.
Stunts Unlimited كومپانياسىن قۇردى - بۇل كومپانيا موتوسپورت، اۆتوشاباندوزدار، شاباندوزدار، ۇشقىشتار مەن حورەوگرافتاردىڭ مۇددەسىن قورعادى.
ونىڭ مانسابى 1955 -جىلدان 2003 -جىلعا دەيىن سوزىلدى.
روندەلل 2000 -جىلى زەينەتكە شىققانىمەن، 2003 -جىلى «ماتريتسا: پەرەزاگرۋزكا» فيلمىندەگى ايگىلى كولىكپەن قۋعىن كورىنىسىن قويۋ ءۇشىن قايتا ورالعان.