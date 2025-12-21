ايگىلى اكتەر اسانالى ءاشىموۆ ومىردەن ءوتتى
الماتى. KAZINFORM - كينو جانە تەاتر اكتەرى، رەجيسسەر، پەداگوگ، پروفەسسور، قازاق ك س ر جانە ك س ر و حالىق ءارتىسى ءاسانالى ءاشىموۆ 88 جاسىندا ومىردەن ءوتتى.
مۇنى Kazinform تىلشىسىنە مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى.
اسانالى ءاشىموۆ 1937 -جىلى 8- مامىردا جامبىل وبلىسى سارىسۋ اۋدانى جايىلمادا دۇنيەگە كەلگەن.
1956 - 1961 -جىلدارى قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ تەاتر فاكۋلتەتىن اكتەر ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن.
ول مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى ساحناسىندا م. اۋەزوۆتىڭ «ابايىندا» كەرىم، «ەڭلىك- كەبەگىندە» كەبەك، «قارا قىپشاق قوبىلاندىسىندا» ايشۋاق، «تاڭعى جاڭعىرىعىندا» جاراسباي، ع. مۇسىرەپوۆتىڭ «قوزى كورپەش- بايان سۇلۋىندا» قودار، ق. مۇحامەدجانوۆ، ش. ايتماتوۆتىڭ «كوكتوبەدەگى كەزدەسۋىندە» يوسيف تاتايەۆيچ، شەكسپيردىڭ «يۋلي سەزارىندە» يۋلي سەزار، م. فريشتىڭ «دون جۋاننىڭ دۋمانىندا» دون جۋان، ءا. نۇرپەيىسوۆتىڭ «قان مەن تەرىندە» ەلامان، ي. ۆوۆنيانكونىڭ «اپاتىندا» باس كەيىپكەر، تاعى دا باسقا كوپتەگەن قويىلىمدا كورنەكتى اكتەردىڭ ايشىقتى ونەگەسى مەن ورنەكتى ءىزى جاتىر. ال، ا. ءاشىموۆتىڭ قارا شاڭىراق ساحناسىنداعى سوڭعى كۇردەلى جۇمىسى گ. گاۋپتماننىڭ «ىمىرتتاعى ماحاببات» دراماسىنداعى دوكتور كلاۋزەن جانە تاعى باسقا كوپتەگەن وبرازدى سومدادى.
ءاشىموۆ - قازاق كينوسىن الەمدىك دەڭگەيگە كوتەرگەن اكتەرلەردىڭ ءبىرى بولىپ ەسەپتەلەدى. ونىڭ كينوداعى بەكەجان («قىز جىبەك»، 1971)، شادياروۆ («اتاماننىڭ اقىرى»، 1971، قازاقستان مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ، 1972)، مامبەت («سارقىراما»، 1973)، قاسىمحانوۆ («تران ءسىبىر ەكسپرەسى»)، 1977، بۇكىلوداقتىق 11-كينوفەستيۆالدىڭ جۇلدەسى، 1978)، كەمەل («نان ءدامى» )، نۇرعازى («الاتاۋدىڭ اي ءمۇيىزى» )، قاراجال («جاۋشى»، 1980)، شىڭعىس حان («بۇلعار دالاسىنان ەسكەن جىلى جەل»، 1998) رولدەرى ناعىز اكتەرلىك شەبەرلىكتىڭ ۇلگىسى ىسپەتتى.
ءاشىموۆ رەجيسسەر رەتىندە كەڭ تانىلدى. ول ساحنالاعان ن. گوگولدىڭ «ريەۆيزور» (1979، ءوزى دۋانباسىنىڭ ءرولىن وينادى)، ع. مۇسىرەپوۆتىڭ «امانگەلدى»، ي. ورازبايەۆتىڭ «مەن ىشپەگەن ۋ بار ما؟!» (ەكەۋى دە 1987)، س. ۆانۋستىڭ «سۇلتان بولسام ەگەر مەن» (1988)، جىلى ج. ايماۋىتوۆتىڭ «اقبىلەك» (1989) سپەكتاكلدەرى مەن ول تۇسىرگەن «جىلان جىلى» (1981، توي گۋك ينمەن بىرگە؛ 1982 -جىلى تالليندە وتكەن بۇكىلوداقتىق 15-كينوفەستيۆالدىڭ ديپلومىنا يە بولدى)، «شوقان ءۋاليحانوۆ» (1984؛ 4 سەريالى تەلەفيلم، ءوزى شىڭعىستىڭ ءرولىن وينادى)، «قوزى كورپەش - بايان سۇلۋ» (1995) فيلمدەر ءاشىموۆتىڭ رەجيسسەرلىك شىعارماشىلىعىنىڭ دا كەڭ اۋقىمىن كورسەتەدى.