ايدوس سارىم: قازاقستان جاڭا كونستيتۋتسيالىق داۋىرگە قادام باستى
استانا. قازاقپارات – 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىندە جاڭا كەزەڭ باستالادى. جاڭا قۇرىلتاي جۇمىسى باستالىپ، ساياسي وزگەرىستەر جۇزەگە اسادى.
سونىڭ ىشىندە ءبىرقاتار مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى دا سايلاناتىن بولادى. بۇل تۋرالى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ JJ Studio باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ايدوس سارىم ايتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارداعى ەڭ ماڭىزدى ساياسي وزگەرىس - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋى.
- وتكەن جىلدىڭ كۇزىنەن باستاپ بۇل قۇجاتتى ازىرلەۋ جۇمىستارىنا اۋەلى پارلامەنتتىڭ جۇمىس توبى، كەيىن پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەلەرى قاتىستى. بۇدان سوڭ وڭىرلەردە ءتۇسىندىرۋ جانە ناسيحاتتاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. ساناۋلى كۇننەن كەيىن جاڭا كونستيتۋتسيا تولىق كۇشىنە ەنەدى. وسىلايشا ەلىمىزدە جاڭا ساياسي قاتىناستار مەن جاڭا كونستيتۋتسيالىق ءداۋىر باستالادى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاعى ءبىر وزگەرىس ۇكىمەت پەن دەپۋتاتتار اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل دا جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلگەن. زاڭ جوبالارىن بىرلەسىپ ازىرلەۋ ءتيىمدى تاجىريبەگە اينالىپ كەلەدى.
- بۇرىن زاڭ جوبالارىن ازىرلەۋ مەن قابىلداۋ ۇدەرىسى بىرنەشە جىلعا سوزىلسا، بۇگىندە بۇل مەرزىم ايتارلىقتاي قىسقاردى. سونىمەن قاتار زاڭنامالىق باستامالاردىڭ باسىم بولىگى دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىسىمەن كوتەرىلىپ جاتىر. بۇل پارلامەنتتىڭ ءرولى مەن ىقپالىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار قوعام تالاپتارىنا ساي ماڭىزدى زاڭداردى ۋاقىتىلى قابىلداۋ باستى مىندەتتەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى ايدوس سارىم.
ايدوس سارىم جاڭا پارلامەنت جاساقتالعاننان كەيىن دەپۋتاتتاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى دە كۇشەيەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- الداعى ءبىر-ەكى جىلدا قۇرىلتاي جۇمىسىندا كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردى تولىق ىسكە اسىرۋعا باسىمدىق بەرىلەدى. بۇل كەزەڭدە قاجەتتى قۇقىقتىق اكتىلەر قابىلدانىپ، مەملەكەتتىك باسقارۋ تەتىكتەرى جەتىلدىرىلەدى. سونداي-اق قولدانىستاعى زاڭناما مەن كودەكستەرگە كەشەندى تالداۋ جۇرگىزىلەدى، - دەدى ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى.
ەسكە سالايىق، 2022-جىلعى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن زاڭنامانى جاڭارتۋ جۇمىستارى باستالدى. ايدوس سارىمنىڭ ايتۋىنشا، زاڭ شىعارۋ قىزمەتىندە الەۋمەتتىك سالا مەن ەكولوگيا ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
- - مىسالى، قورعانىس جانە حالىقارالىق ىستەر كوميتەتىنىڭ قاراۋىمەن كوپتەگەن حالىقارالىق كەلىسىمدەر راتيفيكاتسيالاندى. بۇعان قوسا، اسكەري سالاعا قاتىستى بۇرىن-سوڭدى بولماعان ءبىرقاتار زاڭ قابىلداندى. جالپى، بارلىق باعىت بويىنشا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. اسىرەسە جاڭا ەكونوميكالىق قاتىناستاردى قالىپتاستىرۋ مەن سيفرلىق پلاتفورمالارعا بەيىمدەلۋ ۇدەرىسى قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىستىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىمەن جاسالعان كەلىسىمدەرگە قاتىستى ەكى زاڭ قابىلداندى.