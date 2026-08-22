ماگيستراتۋرانىڭ كونكۋرستىق ىرىكتەۋ قورىتىندىسى 24-تامىز كۇنى جاريالانادى - مينيستر
استانا. قازاقپارات - 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان ماگيستراتۋرانىڭ مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلادى بۇگىن ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوميسسيا قۇرامىندا مينيسترلىكتىڭ، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ءبىلىم سالاسى كاسىپوداقتارىنىڭ، ق ر ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ جانە قوعامدىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى جۇمىس ىستەدى.
- وتىرىس بارىسىندا ۇمىتكەرلەردىڭ وتىنىشتەرى قارالىپ، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ قولدانىستاعى قاعيدالارعا سايكەس كونكۋرستىق نەگىزدە جۇرگىزىلدى. كوميسسيا مۇشەلەرىنە جاۋاپتى ءارى مۇقيات جۇمىسى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى ول.
سونداي-اق ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بيىل ماگيستراتۋرا گرانتتارىنىڭ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن 23 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش قابىلداندى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 3 مىڭعا ارتىق. ۇمىتكەرلەر اراسىندا «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» ، «اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار»، سونداي-اق «ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس سالالارى» ءبىلىم بەرۋ باعىتتارىنا سۇرانىس جوعارى بولدى.
كونكۋرستىق ىرىكتەۋ قورىتىندىسى 24-تامىز كۇنى ساعات 15:00 دە كەلەسى رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرستاردا جاريالانادى. قۇرمەتتى بولاشاق ماگيسترانتتار! بارشاڭىزعا ساتتىلىك تىلەيمىن! ءبىلىم جولىنداعى ەڭبەكتەرىڭىز جەمىستى بولىپ، الداعى وقۋ جىلى جاڭا اكادەميالىق جانە كاسىبي مۇمكىندىكتەرگە باستاسىن، - دەپ جازدى مينيستر.
كونكۋرستىق ىرىكتەۋ قورىتىندىسى جاريالاناتىن اقپاراتتىق رەسۋرستار ءتىزىمى:
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترىنىڭ رەسمي پاراقشالارى:
• Telegram: https://t.me/SayasatNurbekOfficial
• Facebook: https://www.facebook.com/sayasat
• Instagram: https://www.instagram.com/sayasatnurbek/
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرستارى:
• https://www.gov.kz/memleket/entities/scى؟ lang=kk
• Telegram: https://t.me/gylym_jogary_bilim
• Facebook: https://www.facebook.com/gylym.jogarybilim
• Instagram: https://www.instagram.com/gylym_jogarybilim/
وسىعان دەيىن ستۋدەنتتەردىڭ، ماگيسترانتتاردىڭ جانە دوكتورانتتاردىڭ ستيپەندياسى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كوبەيەتىنى تۋرالى جازدىق.