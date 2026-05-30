ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن تەستكە ءوتىنىش قابىلداۋ باستالادى
استانا. قازاقپارات – 1-ماۋسىمنان باستاپ ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن كەشەندى تەستكە ءوتىنىش قابىلداۋ باستالادى.
قاشانعا دەيىن تىركەلۋگە بولادى؟
ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ app.testcenter.kz سايتىندا 8-شىلدەگە دەيىن تىركەلۋگە بولادى. تەستتىڭ ءوزى 20-شىلدە مەن 10-تامىز ارالىعىندا وتكىزىلەدى.
تىركەلۋ كەزىندە تالاپكەر تەست تاپسىراتىن قالانى ءوزى تاڭدايدى. سونداي-اق، ءوتىنىش قابىلداۋ مەرزىمى اياقتالعانعا دەيىن (8-شىلدەگە دەيىن) وزگەرىس (تەست تاپسىراتىن قالانى، دايىندىق باعىتىن، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توبىن، تەست تاپسىراتىن ءتىلدى وزگەرتە الادى) ەنگىزۋگە بولادى.
تەست وتكىزىلەتىن ورىن، كۇنى مەن ۋاقىتى تۋرالى اقپارات جەكە كابينەتتە 14-شىلدەدە قولجەتىمدى بولادى.
كەشەندى تەست تۋرالى
عىلىمي-پەداگوگيكالىق باعىتتاعى ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن كەشەندى تەست ەلەكترون فورماتتا وتكىزىلەدى جانە ءۇش بولىمنەن تۇرادى: شەت ءتىلى بويىنشا تەست، وقۋعا دايىندىعىن انىقتاۋعا ارنالعان تەست جانە بەيىنى بويىنشا تەست. تەستكە 3 ساعات 55 مينۋت بەرىلەدى.
شەكتى بال - 75 بال، سونىڭ ىشىندە شەت ءتىلى بويىنشا كەمىندە 25 بال، وقۋعا دايىندىعىن انىقتاۋعا ارنالعان تەست بويىنشا كەمىندە 7 بال، ءبىرىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال، ەكىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال قاجەت.
بەيىندى ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە نيەت بىلدىرۋشىلەر تەك بەيىنى بويىنشا تەست تاپسىرادى. تەستكە 1 ساعات 40 مينۋت بەرىلەدى. شەكتى بال - كەمىندە 30 بال، ونىڭ ىشىندە ءبىرىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال، ەكىنشى بەيىندى ءپان بويىنشا كەمىندە 7 بال جيناۋ قاجەت.