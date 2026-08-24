ماگيستراتۋرا گرانتتارى يەگەرلەرى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ماگيستراتۋرا بويىنشا 2026- 2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان ءبىلىم گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.
ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كەشەندى تەستىلەۋ (ك ت) ناتيجەلەرى بويىنشا كونكۋرستىق نەگىزدە تاعايىندالدى.
ماگيستراتۋرا بويىنشا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا عىلىمي- پەداگوگيكالىق باعىت بويىنشا 75 بالدان، بەيىندىك باعىت بويىنشا 30 بالدان جوعارى جيناعان وقۋعا تۇسۋشىلەر قاتىستى. جالپى كونكۋرسقا 23 مىڭعا جۋىق ادام قاتىستى.
تولىق گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمىن مىنا جەردەن كورە الاسىزدار.