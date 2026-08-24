KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ماگيستراتۋرا گرانتتارى يەگەرلەرى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - ماگيستراتۋرا بويىنشا 2026- 2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان ءبىلىم گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.

    магистратура
    Фото: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі

    ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كەشەندى تەستىلەۋ (ك ت) ناتيجەلەرى بويىنشا كونكۋرستىق نەگىزدە تاعايىندالدى.

    ماگيستراتۋرا بويىنشا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا عىلىمي- پەداگوگيكالىق باعىت بويىنشا 75 بالدان، بەيىندىك باعىت بويىنشا 30 بالدان جوعارى جيناعان وقۋعا تۇسۋشىلەر قاتىستى. جالپى كونكۋرسقا 23 مىڭعا جۋىق ادام قاتىستى.

    تولىق گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمىن مىنا جەردەن كورە الاسىزدار.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور