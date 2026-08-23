داۋىس بەرۋ 10363 ۋچاسكەدە ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىز بويىنشا 10363 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان ءمالىم ەتتى.
- ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى استانانىڭ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارى ۇسىنعان اقپاراتقا سايكەس ساعات 07:00 دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە 10363 سايلاۋ ۋچاسكەسى داۋىس بەرۋگە كىرىسكەنىن حابارلايدى. سونداي-اق شەت مەملەكەتتەردە 19 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەرۋ باستالدى. سونىمەن، ەل تاريحىنداعى العاشقى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى، - دەدى ول.
مۇۇحتار ەرماننىڭ مالىمەتىنشە، 107 ۋچاسكەدە داۋىس بەرۋ تاڭعى ساعات 06:00 دەن باستان ءجۇرىپ جاتىر.
- سايلاۋشىلار تىزىمىنە 12605788 ادام ەنگىزىلگەن. ولاردىڭ 17132 ءسى داۋىس بەرۋ قۇقىعىن بەرەتىنە ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىكتەرىن الدى. بارلىعى 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسى بار. ونىڭ ىشىندە 61 شەت مەملەكەتتە 79 ۋچاسكە. 1 ساعاتتان كەيىن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ شەتەلدەگى ۋچاسكەلەردىڭ اشىلۋى تۋرالى اقپاراتى ۇسىنىلادى، - دەدى مۇحتار ەرمان.
قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىستى بارلىق جاڭالىقپەن مىنا سىلتەمەگە ءوتىپ وقي الاسىزدار. ەلىمىزدە تاريحي قۇرىلتاي سايلاۋىندا 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا «ادىلەت»، ج س د پ، «بايتاق»، ق ح پ، «اۋىل» پارتياسى، «اق جول» جانە Respublica - بارلىعى 7 پارتيادان 545 كانديدات تىركەلگەن.