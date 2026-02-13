اۋىر جۇمىس ىستەيتىن ادامعا ورازا ۇستاماۋىنا بولا ما؟
استانا. قازاقپارات - اۋىر جۇمىس ىستەيتىن ادامعا ورازا ۇستاماۋىنا بولا ما؟ بۇل ساۋالعا ق م د ب وكىلدەرى جاۋاپ بەردى.
«اۋزى بەرىك ادام (اۋىر جۇمىس ىستەۋ ارقىلى) قاتتى ءشول مەن اشتىققا شالدىعىپ، سول ءۇشىن ومىرىنەن نە ەسىنەن ايىرىلاتىنداي جاعدايعا دۋشار بولسا، وندا ورازاسىن بۇزۋعا رۇقسات ەتىلەدى. كەيىن بۇل كۇننىڭ قازاسىن وتەيدى. تەك ءوزىن السىرەتۋگە ءوزى سەبەپشى بولىپ، ءتىپتى اۋىز اشۋعا دەيىن الىپ بارسا ءارى بۇعان ەشقانداي زارۋلىك جاعداي تۇرتكى بولماسا كاففاراتىن وتەيدى... اۋىر جۇمىس ىستەيتىن ادام سەبەپسىز ورازا ۇستاماي قالماۋىنا بولمايدى. ونداي ادام رامازان ايىنىڭ مول ساۋابىنان قۇر قالىپ قويماۋى ءۇشىن ەڭبەك دەمالىسىن وسى ايعا سايكەستەندىرىپ، مۇمكىندىگىنشە جۇمىس ۋاقىتىن قىسقارتىپ نەمەسە ودان جەڭىلدەۋ جۇمىسقا اۋىسقانى ابزال»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ورازا قاشان باستالادى؟
رامازان ايى 19-اقپاندا باستالادى. بۇل تۋرالى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى مالىمدەدى.
قادىر ءتۇنى، ورازا ايت مەرەكەسى قاشان؟
ق م د ب مالىمەتىنشە، 17-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇن - قاسيەتتى قادىر ءتۇنى، ال 20-ناۋرىز - ورازا ايت مەرەكەسى.
ورازا ۇستايتىندارعا كەڭەس
ورازا - مۇسىلماندار ءۇشىن ماڭىزدى قۇلشىلىقتىڭ ءبىرى. ول - تەك اس-سۋدان تىيىلۋ ەمەس، رۋحاني كەمەلدەنىپ، سابىر ساقتاپ، ءوزىن-ءوزى تاربيەلەيتىن ەرەكشە عيبادات.
بۇرىن ورازا ۇستاپ كورمەسەڭىز، بىردەن كىرىسۋ قيىن بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ءوزىڭىزدى بىرتىندەپ دايىنداۋ قاجەت.
تاماق تانۋ رەجيمىن رەتتەڭىز، تاڭعى جانە كەشكى استى ۋاقتىلى ءىشىپ ۇيرەنىڭىز. ورازا باستالعانعا دەيىن بىرنەشە كۇن ءبىر ۋاقىتتا تاماقتانىپ، اۋىز بەكىتۋگە داعدىلانىڭىز.
ورازادا دۇرىس تاماقتانۋ ماڭىزدى. سارەسىدە كۇردەلى كومىرسۋ (بوتقا، قارا نان، كوكونىستەر)، اقۋىزعا (جۇمىرتقا، ەت، سۇزبە) باي تاماقتاردى جەپ، سۋ ىشكەن ءجون. ال اۋىزاشاردا اسقازانعا سالماق تۇسىرمەۋ ءۇشىن جەڭىل تاماقتاردان باستاۋ كەرەك (ءسۇت ونىمدەرى، قۇرما، سورپا). دۇرىس تاماقتانۋ ءسىزدىڭ قۋاتىڭىزدى ساقتاۋعا جانە كۇنى بويى ءوزىڭىزدى سەرگەك سەزىنۋگە كومەكتەسەدى.
باستاپقىدا قيىندىق سەزىنسەڭىز، ءوزىڭىزدى قيناماڭىز، باستىسى - نيەت پەن تالپىنىس.
ورازا تەك اشتىقپەن شەكتەلمەيتىنىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى. بۇل - رۋحاني تازارۋ، ءوز-ءوزىڭدى باقىلاۋ جانە ىشكى جان دۇنيەڭدى دامىتۋ كەزەڭى. كوپتەگەن ادام ورازا ارقىلى جاڭا ادەت قالىپتاستىرىپ، ءوزىن جاڭا قىرىنان تانيدى.
اينالاڭىزدا ورازا ۇستايتىن ادامدار بولسا، بىرگە ۇستاۋ جەڭىل بولادى.
ءار كۇنىڭىزدى جەتىستىك رەتىندە قابىلداپ، ءوزىڭىزدى ماقتاپ وتىرىڭىز. ورازا ۇستاۋ - ەرىك-جىگەردى قاجەت ەتەتىن عيبادات، سوندىقتان كىشكەنتاي جەڭىسىڭىز ءۇشىن ءوزىڭىزدى ماراپاتتاڭىز.