اۋىر جۇك كولىكتەرى تالدىقورعان - وسكەمەن جولىن توزدىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاڭادان سالىنعان جولدا 10 مىڭ شارشى مەتردەن استام جابىندىنى قالپىنا كەلتىرۋ قاجەت، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
اباي وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «تالدىقورعان - قالباتاۋ - وسكەمەن» اۆتوموبيل جولىن قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى اياقتالدى. بارلىق ۋچاسكە پايدالانۋعا بەرىلىپ، قازىر كەپىلدىك مەرزىمىندە تۇر. الايدا جاڭادان سالىنعان جول اۋىر سالماقتى كولىكتەردىڭ جۇيەلى قوزعالىسىنا بايلانىستى جوعارى جۇكتەمەگە ۇشىراپ وتىر.
وتكەن جىلدان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلە جاتقان مونيتورينگ بارىسىندا اتالعان باعىتتا ينفراقۇرىلىمدىق جوبانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جول-قۇرىلىس ماتەريالدارىن تاسىمالدايتىن اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى قارقىندى ەكەنى تىركەلگەن. جۇك كولىكتەرىنىڭ ۇلكەن ماسساسى، سونداي-اق بەلگىلەنگەن سالماق جانە وستىك جۇكتەمە پارامەترلەرىنىڭ اسىپ كەتۋى جول كونسترۋكسياسىنا قوسىمشا كۇش ءتۇسىرىپ، جول جامىلعىسىندا دەفورماتسيالار پايدا بولىپ جاتىر.
ونىڭ سالدارىن قازىردىڭ وزىندە قالپىنا كەلتىرۋگە تۋرا كەلىپ وتىر. بيىل كوكتەمدە كەپىلدىك مىندەتتەمەلەرى اياسىندا 5800 شارشى مەتر اسفالتبەتون جامىلعىسى قالپىنا كەلتىرىلدى. تامىز ايىندا 720-760 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەگە جۇرگىزىلگەن كەزەكتى تەكسەرۋ ناتيجەسىندە تاعى شامامەن 4500 شارشى مەتر جول جامىلعىسىن قايتا توسەۋ قاجەتتىگى انىقتالدى. جۇمىستار 25-تامىزدا باستالىپ، 1-قىركۇيەككە دەيىن 2600 شارشى مەتر جول جامىلعىسى قالپىنا كەلتىرىلدى. انىقتالعان اقاۋلاردى جويۋ جۇمىستارىن 5-قىركۇيەككە دەيىن تولىق اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- وسىلايشا، قىسقا مەرزىم ىشىندە جاڭادان سالىنعان جول جامىلعىسىنىڭ 10 مىڭ شارشى مەتردەن استام اۋماعىن قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسى تۋىندادى. اقاۋلاردىڭ پايدا بولۋىنا اسەر ەتەتىن فاكتورلاردىڭ ءبىرى - اۋىر سالماقتى كولىكتەردىڭ قوزعالىسى. اسىرەسە وسكە تۇسەتىن رۇقسات ەتىلگەن جۇكتەمەنىڭ جۇيەلى تۇردە اسىپ كەتۋى جولعا ايتارلىقتاي كەرى اسەر ەتەدى. سونىڭ سالدارىنان جولدا ويىق ىزدەر، ىعىسۋلار جانە وزگە دە دەفورماتسيالار پايدا بولىپ، جول توسەمىنىڭ پايدالانۋ مەرزىمى قىسقارادى، - دەيدى ماماندار.
كولىك قۇرالدارىنىڭ سالماق- گاباريتتىك پارامەترلەرىن باقىلاۋ ماقساتىندا اۆتوجولدىڭ 691 جانە 783-شاقىرىمدارىندا اۆتوماتتاندىرىلعان ولشەۋ ستانتسيالارى ورناتىلعان. سونىمەن قاتار «قازاۆتوجول» تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىسۋشى ۇيىمدارمەن جانە وزگە دە مۇددەلى تاراپتارمەن بەلگىلەنگەن سالماق نورمالارىن ساقتاۋ ماسەلەسىن تۇراقتى تۇردە كوتەرىپ كەلەدى.
- قۇرىلىس ماتەريالدارىن تاسىمالدايتىن ۇيىمدار مەن جۇك كولىگى يەلەرىن بەلگىلەنگەن سالماق جانە وستىك جۇكتەمە تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز. ارتىق جۇك ءبىر رەيستە كوبىرەك جۇك تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىمەن، ونىڭ سالدارى ويىق ىزدەر، دەفورماتسيالار جانە مەرزىمىنەن بۇرىن جۇرگىزىلەتىن جوندەۋ تۇرىندە كورىنىس تابادى، - دەپ تۇيىندەدى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسىعان دەيىن اقتوبەدە 23 شاقىرىمدىق جول جوندەۋ جۇمىسى بەس جىلعا سوزىلىپ كەتكەنىن جازعانبىز.