مامىر ايىندا نە ارزانداپ، نە قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى مامىر ايىندا ينفلياتسيانىڭ ايلىق دەڭگەيى %0,7. ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى %0,4 ءوستى، ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار %0,6، ال اقىلى قىزمەتتەر %1,1 ءوستى.
- ازىق-تۇلىك ونىمدەرى اراسىندا قيار باعاسى %25,4، قىزاناق %25,1، ءتاتتى بۇرىش %8,3، سارىمساق %3,1، ماندارين %2,6، قىزىلشا %2 تومەندەدى. سونداي-اق كۇنباعىس مايى مەن كونسەرۆىلەنگەن جۇگەرى باعاسى %0,4 ارزاندادى. قوي ەتى %4,7، سيىر باۋىرى مەن مايداعى شپروتتار %3,3، الما %3,1، شۇجىق %1,7، ىشەتىن ءسۇت %1,1، جۇمىرتقا %0,6 جانە ايران %0,4 قىمباتتادى، - دەلىنگەن .
ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار اراسىندا تابا %4,8، ىدىس جۋعىش ماشينا %3,3، كىتاپ باعاسى %2,5، سمارتفوندار %1,5 تومەندەدى جانە بولمە وسىمدىكتەرى %0,6 ارزاندادى. ال فوتواپپارات باعاسى %7,4 ارتتى، ۇتىك %3,1، شارۋاشىلىق سابىن %2,7 جانە ءدارى-دارمەكتەر %1,7 ءوستى.
بالالار اتتراكسيوندارى قىزمەتتەرى %6,6، كولىك قىزمەتتەرى %1,5، اۆتوكولىك جۋۋ قىزمەتى %0,7 ءوستى.
جىلدىق ماندە 2026 -جىلعى مامىر ايىندا ينفلياسيا %10,4 بولدى. ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار %11,7 ءوستى، ازىق-تۇلىك ونىمدەرى %10,7، اقىلى قىزمەتتەر %8,7 ارتتى.
جىلدىق ەسەپتە قيار باعاسى %35,2، پياز %25,1، قىزاناق %24,3، كارتوپ %7,5، بانان %4,9، كۇرىش %4,3 تومەندەدى. ال الما %9,8، مۇزداتىلعان بالىق %8,5، قارا شاي %7,6، ماكارون ونىمدەرى %6,6، قانت %2,3 ءوستى.
2025 -جىلدىڭ مامىرىمەن سالىستىرعاندا وتاندىق جەڭىل اۆتوكولىكتەردىڭ باعاسى %17,9 تومەندەدى، سونداي-اق ازيتروميتسين %6، ميكروتولقىندى پەش %1,1 ارزاندادى. ال شارۋاشىلىق سابىن %10,5، ەرلەر شالبارى %10,2، كىر جۋعىش ۇنتاق پەن تۇرمىستىق تەحنيكالار باعاسى %9,1 ءوستى.
كولىك قىزمەتتەرى %11,1، قوناقۇي قىزمەتتەرى %10,3، ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرى %8,9، ءموبيلدى بايلانىس قىزمەتتەرى %7,6 قىمباتتادى.
تۇتىنۋ باعالارىنىڭ يندەكسى ينفلياتسيا دەڭگەيىن سيپاتتايتىن كورسەتكىش بولىپ تابىلادى جانە اي سايىن ەسەپتەلەدى. باقىلاۋ 537 تاۋار مەن قىزمەت ءتۇرى بويىنشا جۇرگىزىلەدى. ينفلياتسيا ديناميكاسى بويىنشا دەرەكتەر 2018 -جىلدان باستاپ قامتىلعان ارنايى ينتەراكتيۆتى داشبوردتا قولجەتىمدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا ەكەنىن جازعان ەدىك.