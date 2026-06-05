مامىر ايىندا 45 ادام جەمقورلىق بويىنشا كۇدىكتى دەپ تانىلدى – ۇ ق ك رەسمي دەرەگى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل قىزمەتى 2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا اتقارىلعان جۇمىستاردىڭ ناتيجەلەرىن جاريالادى.
ەسەپتى كەزەڭدە ۆەدومستۆو تاراپىنان 83 سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىق دەرەگى رەسمي تۇردە تىركەلدى. انىقتالعان قىلمىستاردىڭ باسىم بولىگى پاراقورلىق، الاياقتىق جانە توناۋ سەكىلدى زاڭسىز ارەكەتتەرمەن بايلانىستى بولىپ وتىر.
جۇرگىزىلگەن جەدەل-تەرگەۋ امالدارىنىڭ ناتيجەسىندە بارلىعى 45 تۇلعا كۇدىكتى دەپ تانىلدى. سونىمەن قاتار مامىر ايىندا 85 قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ جۇمىستارى تولىق اياقتالىپ، ونىڭ ىشىندە 66 ءىس تۇپكىلىكتى شەشىم شىعارۋ ءۇشىن سوت وندىرىسىنە جولداندى.
قارجىلىق شىعىنداردى وتەۋ باعىتىندا دا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلدى. اياقتالعان قىلمىستىق ىستەر شەڭبەرىندە انىقتالعان جالپى زالال سوماسى 1,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن مەملەكەت بيۋجەتىنە 835,3 ميلليون تەڭگە قايتارىلدى. بۇدان بولەك، كەلتىرىلگەن زالالدى تولىق وتەۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قۇنى 11,2 ميلليون تەڭگەگە باعالانعان مۇلىكتەرگە رەسمي تۇردە تىيىم سالىندى.