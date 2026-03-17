ايماعامبەتوۆ: ەندى جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن ناقتى زاڭدارعا اينالدىرۋ ماڭىزدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن اقوردادا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى ءراسىم ءوتتى. وعان ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ تە قاتىسىپ، پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ جاڭا داۋىرىنە جول اشاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قازاقستاندىقتاردىڭ ەل تاعدىرىنا ورتاق جاۋاپكەرشىلىك پەن بىرلىك تانىتقانىن ەرەكشە ايتتى.
- ۇلتتىڭ بولاشاعى بىلىممەن، عىلىممەن، يننوۆاتسيامەن تىكەلەي بايلانىستى. كوپتەگەن ەلدەردىڭ قارقىندى دامۋى جان-جاقتى زەرتتەلگەن. ءارتۇرلى عالىمدار ءارتۇرلى فاكتورلاردى اتايدى. دەگەنمەن ءبارىن جيناقتاساق، ورتاق زاڭدىلىق انىق كورىنەدى. جاپونيا، سينگاپۋر، ەۋروپا ەلدەرىنىڭ تاجىريبەسى كورسەتكەندەي، تابىس پەن دامۋ ءۇش نەگىزگى تىرەككە سۇيەنەدى: ءتارتىپ پەن مەريتوكراتيا (زاڭ)، ءبىلىم مەن قۇندىلىقتارعا ينۆەستيتسيا، قۇندىلىقتاردىڭ جاڭعىرۋى (اعارتۋ)، جانە تۇلعادان بيىك تۇراتىن مىقتى ينستيتۋتتار. ءدال وسى قۇندىلىقتار جاڭا كونستيتۋتسيادا كورىنىس تاپقان، - دەپ جازدى دەپۋتات Telegram-داعى پاراقشاسىندا.
سونىمەن قاتار، ايماعامبەتوۆ اتاپ وتكەندەي، ەندى جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن ناقتى زاڭدارعا اينالدىرۋ ماڭىزدى. جانە دە سول زاڭداردىڭ ومىردە شىن مانىندە، مۇلتىكسىز جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك.
- قازىرگى زاماندا جاساندى ينتەللەكتتى يگەرۋ عانا ەمەس، ونى دۇرىس باعىتتا قولدانا ءبىلۋ دە شەشۋشى فاكتورعا اينالىپ وتىر. ەڭ ماڭىزدىسى ءالى الدا. داۋىس بەرۋ - وتە ماڭىزدى قادام. ءبىراق ءول بىر كۇن عانا. ال كونستيتۋتسيا كۇن سايىن جۇمىس ىستەۋى كەرەك. ءمۇعالىمنىڭ سىنىبىندا دا، اۋرۋحانادا دا، سوت زالىندا دا، مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ كابينەتىندە دە. ەندى ونىڭ نورمالارىن ناقتى زاڭدارعا اينالدىرۋ ماڭىزدى. جانە دە سول زاڭداردىڭ ومىردە شىن مانىندە، مۇلتىكسىز جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋىمىز كەرەك. بۇل ءۇشىن باسقارۋ مادەنيەتىن وزگەرتۋ، زاڭدى بارىنە بىردەي قولدانۋ، ينستيتۋتتاردى نىعايتۋىمىز قاجەت. بۇل - بيلىكتىڭ دە، ازاماتتاردىڭ دا ورتاق ءىسى، - دەپ تۇيىندەدى ول.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
سونداي-اق، قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيا 1-شىلدەدەن باستاپ رەسمي تۇردە كۇشىنە ەنەتىنىن ايتتى.