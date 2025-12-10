ايماعامبەتوۆ مەكتەپتە سمارتفوندى شەكتەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس وتىرىسىندا دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ مەكتەپ جاسىنداعى بالالاردىڭ سمارتفون قولدانۋىنا بەلگىلى ءبىر شەكتەۋلەر ەنگىزۋ قاجەتتىگىن كوتەردى.
ول بالالاردىڭ گادجەتتەرگە تىم تاۋەلدى بولۋى ولاردىڭ الەۋمەتتەنۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ايماعامبەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، تەك تىيىم سالۋمەن ماسەلە شەشىلمەيدى. ونىڭ پىكىرىنشە، بالالاردىڭ بوس ۋاقىتىن پايدالى باعىتقا بۇرۋ ءۇشىن قوسىمشا قادامدار جاساۋ قاجەت.
بەلگىلى ءبىر ويىنداردىڭ ىشىندە ەرەسەك ادامداردىڭ كىشكەنتاي بالالارمەن كەزدەسۋ ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن فۋنكسيالارى بار. اتىن ناقتىلاماي-اق قويايىن. ا ق ش پەن ۇلى بريتانيادا مۇنداي جاعدايلاردىڭ زارداپتارى اۋىر بولعان. ءتىپتى زورلىق-زومبىلىققا جانە سۋيتسيدكە اكەلگەن وقيعالار بار. سوندىقتان ءبىز جان-جاقتى ءارى ءتيىمدى ءتاسىل قولدانۋىمىز كەرەك، - دەدى دەپۋتات.
ول كەشەندى شارالاردىڭ ءبىرى رەتىندە مەكتەپ ىشىندە سمارتفونداردى پايدالانۋعا شەكتەۋ قويۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
5-9 جاستاعى بالالار كۇنى بويى TikTok شولىپ وتىرۋى مۇمكىن ەمەس. بۇلاي جالعاسا بەرسە، ولاردىڭ دەنساۋلىعىنا تەرىس ىقپال ەتەدى. وسى سەبەپتى قوسىمشا ۇيىرمەلەر مەن ءتۇرلى ءىس-شارالاردى كوبەيتۋ ماڭىزدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار دەپۋتات كەيبىر ەلدەردە ويىن اۆتوماتتارىنا تىيىم سالىنعانىمەن، بالالاردىڭ سول «اۆتوماتتىڭ قالتاعا سالىناتىن نۇسقاسىن» وزىمەن بىرگە الىپ جۇرەتىنىن ايتتى.
بۇل تاۋەلدىلىكتى كۇشەيتەدى. سول سەبەپتى جاساندى ينتەللەكت زامانىندا كيبەرگيگيەنا، سيفرلىق مادەنيەت جانە دۇرىس الەۋمەتتەنۋ اسا قاجەت. مەكتەپ تەك ءبىلىم بەرەتىن مەكەمە ەمەس، ول بالالاردىڭ ارالاسىپ، سويلەسەتىن ورتاسى. ال قازىرگى كورىنىس قانداي؟ ءۇزىلىس كەزىندە ءبارىنىڭ قولىندا تەلەفون، ءبىر-بىرىمەن قارىم-قاتىناس جوق، - دەدى ايماعامبەتوۆ.