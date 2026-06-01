«ادىلەت» ساياسي پارتياسى مەملەكەتتىك تىركەۋدەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا ساياسي ۇيىم - «ادىلەت» پارتياسى مەملەكەتتىك تىركەۋدەن ءوتتى.
پارتيانىڭ حابارلاۋىنشا، 2026 -جىلعى 1-ماۋسىمدا ق ر زاڭناماسىنا سايكەس ادىلەت مينيسترلىگى «ادىلەت» ساياسي پارتياسىن رەسمي تۇردە مەملەكەتتىك تىركەۋدەن وتكىزدى.
جاڭا ساياسي ۇيىمنىڭ قۇرامىنا ءتۇرلى سالالارداعى كاسىبي قاۋىمداستىق وكىلدەرى ەنگەن.
- پارتيا قاتارىندا ەڭبەك ادامدارى، مۇناي سەرۆيستىك جانە تاۋ-كەن مەتاللۋرگياسى سالالارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، شاحتەرلەر، سپورتشىلار، پەداگوگتەر، دارىگەرلەر، عالىمدار، كاسىپكەرلەر، IT ماماندارى، زاڭگەرلەر جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا وكىلدەرى بار،-دەلىنگەن حابارلامادا.
پارتيا باعدارلاماسى ادىلەتتىلىك، جاۋاپكەرشىلىك، زاڭدىلىق، تەڭدىك، وتانسۇيگىشتىك جانە پروگرەسس قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن.
ۇيىمنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى رەتىندە زاڭ ۇستەمدىگى مەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋ، ءتيىمدى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردى دامىتۋ، وڭىرلەردى قولداۋ، سيفرلاندىرۋدى ىلگەرىلەتۋ، ادامي كاپيتالدى دامىتۋ جانە باسەكەگە قابىلەتتى ەكونوميكانى قالىپتاستىرۋ بەلگىلەنگەن.
- «ادىلەت» پارتياسى ءوز قىزمەتىن كاسىبيلىككە، قوعامدىق ديالوگقا جانە جاۋاپتى ازاماتتىق ۇستانىمعا سۇيەنە وتىرىپ، ادىلەتتى، زاماناۋي ءارى باسەكەگە قابىلەتتى قازاقستاندى دامىتۋعا قوسىلاتىن ۇلەس دەپ قاراستىرادى،-دەپ مالىمدەدى پارتيا وكىلدەرى.
مالىمەتكە سايكەس، الداعى كەزەڭدە پارتيا ۇيىمدىق قۇرىلىمىن ودان ءارى قالىپتاستىرىپ، وڭىرلەردەگى جۇمىسىن جۇيەلى تۇردە دامىتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «ادىلەت» پارتياسىنىڭ جارعىسى مەن باعدارلاماسى قوعام تالقىسىنان وتكەنى حابارلاندى.