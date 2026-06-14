«ادىلەت» پارتياسىنىڭ سەزى: ۇيىمدى دامىتۋ جانە وڭىرلىك جەلىنى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قارالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ II سەزى ءوتىپ، وندا ۇيىمدى دامىتۋ جانە وڭىرلىك قۇرىلىمدى كەڭەيتۋگە قاتىستى ءبىرقاتار ماڭىزدى ماسەلە قارالدى.
سەزد قارساڭىندا وتكەن ستراتەگيالىق سەسسيا بارىسىندا دەلەگاتتار پارتيانىڭ الداعى كەزەڭدەگى باسىم باعىتتارىن تالقىلاپ، ۇيىمنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق دامۋىنا قاتىستى ۇسىنىستاردى قاراستىردى.
سەزد بارىسىندا ءسوز سويلەگەن پارتيا ءتوراعاسى ايبەك دادەباي قازاقستاننىڭ جاڭا دامۋ كەزەڭىنە اياق باسقانىن اتاپ ءوتىپ، ساياسي كۇشتەردىڭ قوعاممەن تىعىز جۇمىس ىستەۋى جانە ازاماتتاردىڭ سۇرانىسىنا جەدەل جاۋاپ بەرۋى ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋ باعىتىن تولىق قولدايمىز جانە ونى مەملەكەتتى ۇزاق مەرزىمدى نىعايتۋدىڭ ستراتەگيالىق باعدارى دەپ سانايمىز. الايدا رەفورمالاردىڭ تابىستى جۇزەگە اسۋى تەك مەملەكەتتىك شەشىمدەرگە عانا بايلانىستى ەمەس. ول قوعامنىڭ وزگەرىستەرگە قاتىسۋعا دايىندىعىمەن جانە ساياسي كۇشتەردىڭ جاۋاپكەرشىلىكپەن ارەكەت ەتۋىمەن ولشەنەدى. «ادىلەت» پارتياسى قۇرىلعان ساتتەن باستاپ «ادىلەتسىز تۇراقتى دامۋ بولمايدى» دەگەن قاعيداتتى ۇستانىپ كەلەدى. ءادىل ەرەجەلەر بار جەردە سەنىم قالىپتاسادى، سەنىم بار جەردە ينۆەستيتسيا كەلەدى، كاسىپكەرلىك داميدى، ازاماتتىق بەلسەندىلىك ارتادى، - دەدى ايبەك دادەباي.
سەزدەگى نەگىزگى شەشىمدەردىڭ ءبىرى - ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە پارتيا فيليالدارىن قۇرۋ باستاماسىن قولداۋ بولدى. دەلەگاتتار بۇل قادام ۇيىمنىڭ جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى جۇمىسىن كۇشەيتىپ، ازاماتتارمەن تىكەلەي بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
پارتيا ساياسي كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ءبورىحان نۇرمۇحامەدوۆ وڭىرلىك قۇرىلىمنىڭ رولىنە توقتالىپ، پارتيانىڭ بولاشاعى ەڭ الدىمەن جەرگىلىكتى جەرلەردەگى ءتيىمدى جۇمىسقا بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
- پارتيانىڭ تاعدىرى وڭىرلەردە شەشىلەدى. ازاماتتاردىڭ سەنىمى دە سول جەردە قالىپتاسادى. سوندىقتان وڭىرلىك فيليالدار تەك فورمالدى قۇرىلىم ەمەس، قوعاممەن كۇندەلىكتى بايلانىس ورناتاتىن ناقتى جۇمىس الاڭى بولۋى ءتيىس، - دەدى ول.
سەزد بارىسىندا سونداي-اق ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، ءبىلىم بەرۋ سالاسىن جەتىلدىرۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىن نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
پارتيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، وڭىرلىك جەلىنى كەڭەيتۋ جاڭا كوشباسشىلاردى تارتۋعا جانە ازاماتتاردىڭ قوعامدىق- ساياسي پروتسەستەرگە قاتىسۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋعا جول اشادى.
سەزد قورىتىندىسىندا قاتىسۋشىلار پارتيا قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە ۇيىمدىق قۇرىلىمدى نىعايتۋ ارقىلى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ الەۋەتىن كۇشەيتۋ باعىتىندا جۇمىستاردى جالعاستىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك «ادىلەت» پارتياسى وڭىرلىك جۇمىستى كۇشەيتپەك.