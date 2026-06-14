«ادىلەت» پارتياسىنىڭ سەزى: Amanat پارتياسىن قوسۋ تۋرالى شەشىم ماقۇلداندى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى سەزدە پارتيا دەلەگاتتارى مەن باسشىلىعى مالىمدەدى.
سەزد بارىسىندا بۇل قادام ەلدىڭ ساياسي جۇيەسىندەگى ماڭىزدى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى رەتىندە سيپاتتالىپ، ساياسي كۇشتەردىڭ ورتاق ماقساتتار توڭىرەگىندە توپتاسۋى رەتىندە باعالاندى.
پارتيا ءتوراعاسى ايبەك دادەبايدىڭ ايتۋىنشا، قابىلدانعان شەشىم ەكى ۇيىمنىڭ بىرىگۋى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قوعامداعى پروگرەسسيۆتى جانە جاۋاپتى ساياسي كۇشتەردىڭ كونسوليداتسياسىن بىلدىرەدى.
- بۇگىن ءبىز ماڭىزدى ساياسي قادامعا كۋا بولىپ وتىرمىز. بۇل تەك ەكى پارتيانىڭ بىرىگۋى ەمەس، ورتاق ماقسات جولىندا ارەكەت ەتەتىن ساياسي كۇشتەردىڭ توپتاسۋى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم مەملەكەت پەن قوعام مۇددەسىن العا قويۋعا باعىتتالعان ساياسي مادەنيەتتىڭ كورىنىسى بولىپ تابىلادى.
سەزدە سونداي-اق پارتيانىڭ وڭىرلىك قۇرىلىمدارىن دامىتۋ، فيليالدار قۇرۋ جانە ولاردىڭ ەرەجەسىن بەكىتۋ ماسەلەلەرى قارالدى. دەلەگاتتار بۇل پروتسەستەر پارتيانىڭ جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى جۇمىسىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايبەك دادەباي پارتيانىڭ جاڭا كەزەڭگە اياق باسقانىن ايتىپ، ۇيىمنىڭ الداعى مىندەتتەرىن دە ايقىندادى. ونىڭ سوزىنشە، نەگىزگى باسىمدىقتار قاتارىندا زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ادىلەتتىلىكتى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزىنە اينالدىرۋ جانە ازاماتتاردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىندە رەفورمالاردىڭ ناقتى ناتيجەسىنىڭ كورىنۋىن قامتاماسىز ەتۋ بار.
سەزگە قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، AMANAT پارتياسىمەن بىرىگۋ ەلدەگى ساياسي ۇدەرىستەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
ەسكە سالساق ەلوردادا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ II سەزى ءوتىپ جاتىر.