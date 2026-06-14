«ادىلەت» پارتياسىنىڭ اتاۋى وزگەرە مە
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەس بيۋروسىنىڭ مۇشەسى راۋان كەنجەحان ۇلى AMANAT پارتياسىنىڭ «ادىلەتكە» قوسىلۋى تۋرالى شەشىم قابىلدانعاننان كەيىن پارتيانىڭ اتاۋى ساقتالاتىنىن جانە الداعى ۋاقىتتا ۆيزۋالدى برەند ەلەمەنتتەرى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭارتىلاتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، AMANAT پارتياسى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ قۇرامىنا قوسىلۋ تۋرالى باستاما كوتەرگەن.
- كەشە ءبىزدىڭ ارىپتەستەرىمىز - AMANAT پارتياسى «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلۋعا نيەت ءبىلدىردى. بۇگىن ءبىز بۇل ۇسىنىستى قاراپ، قابىلداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىق، - دەدى راۋان كەنجەحان ۇلى.
ساياساتكەردىڭ سوزىنشە، بىرىگۋ تۋرالى ساياسي شەشىم قابىلدانعاننان كەيىن پارتيانىڭ اتاۋى رەتىندە «ادىلەت» ساقتالادى. وسىعان بايلانىستى وڭىرلەردەگى پارتيالىق نىسانداردا دا وزگەرىستەر كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەدى.
- سوندىقتان ماڭدايشالار، لوگوتيپتەر جانە باسقا دا ۆيزۋالدى برەند ەلەمەنتتەرى وزگەرە باستاۋى زاڭدى قۇبىلىس. دەگەنمەن مۇنىڭ ناقتى قاشان جۇزەگە اساتىنى ازىرگە تالقىلانعان جوق، - دەدى ول.
راۋان كەنجەحان ۇلى قازىرگى كەزدە بارلىق ۇدەرىستىڭ قارقىندى ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بارلىعى وتە جىلدام ءوربىپ جاتىر. بۇگىنگى سەزد جانە قابىلدانعان شەشىم بۇل جۇمىستى باستاۋعا جاقسى سيگنال بولدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
سونداي-اق ول وڭىرلەردەگى فيليالداردى قايتا ۇيىمداستىرۋ مەن زاڭدىق راسىمدەۋ جۇمىستارى الداعى ۋاقىتتا كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەلىك AMANAT اتىنان سايلانعان ءماسليحات دەپۋتاتتارى جۇمىسىن جالعاستىرادى.