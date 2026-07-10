«ادىلەت» پارتياسىندا مۇشەلىك جارنانىڭ كولەمى ايقىندالدى
استانا. KAZINFORM — «ادىلەت» پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس III سەزىندە جاڭا كونستيتۋتسياعا بايلانىستى جارعىعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر جانە پارتياعا مۇشەلىك جارناسى بەكىتىلدى.
جالپى، جارعىداعى 40 ەرەجەگە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ولار ءوزارا بايلانىستى ءۇش بولىمگە توپتاستىرىلعان. العاشقىسى جارعىنى جاڭا كونستيتۋتسياعا جانە قازىرگى زاڭناماعا سايكەستەندىرۋگە ارنالعان.
ەكىنشىسى پارتيانىڭ ىشكى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋدى قاراستىرادى. وندا باسقارۋشى ورگانداردىڭ قۇزىرەتتەرى ناقتى بەلگىلەنگەن، سونداي-اق، زاماناۋي جانە ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ مەحانيزمدەرى ەنگىزىلگەن.
ءۇشىنشى ءبولىم قۇجاتتى رەداكتسيالىق جانە جۇيەلى تۇردە تۇزەۋگە باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار، سەزد دەلەگاتتارى مۇشەلىك جارنانى بەكىتتى. جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتار ءۇشىن ايلىق جارنا 0,1 ا ە ك دەڭگەيىندە بولسا، ال ستۋدەنتتەرگە - 0,01 ا ە ك.
زەينەتكەرلەر، مۇگەدەكتىگى بار كىسىلەر، بالا كۇتىمىنە بايلانىستى دەمالىستاعى اتا-انالار جانە مۇگەدەكتىگى بار بالالاردىڭ زاڭدى وكىلدەرى مۇشەلىك جارنانى تولەۋدەن تولىقتاي بوساتىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «ادىلەت» پارتياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن 186 كانديداتتى بەكىتكەنىن جازعانبىز.