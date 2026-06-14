«ادىلەت» پارتياسى وڭىرلىك جۇمىستى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسى الداعى ۋاقىتتا وڭىرلەردەگى جۇمىسىن جانداندىرىپ، فيليالدىق جەلىسىن كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى پارتيانىڭ II سەزىندە «ادىلەت» پارتياسى باستاماشىل توبىنىڭ مۇشەسى ءبورىحان نۇرمۇحامەدوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الداعى اپتالاردا پارتيا بارلىق وڭىردە كونفەرەنسيالار وتكىزىپ، فيليالدار قۇرىپ، ولاردىڭ باسشىلىق ورگاندارىن سايلايدى.
- بۇل پارتيانىڭ جەرگىلىكتى جەرلەردەگى ۇيىمداستىرۋشىلىق نەگىزىن قالىپتاستىرادى. وڭىرلىك كونفەرەنتسيالار پارتيانىڭ تۇراقتى جۇمىسىن جولعا قويىپ، قوعاممەن بايلانىسىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز «ادىلەت» توڭىرەگىنە بەلسەندى ازاماتتاردى، كاسىپكەرلەردى، كاسىبي قاۋىمداستىق وكىلدەرىن، جاستار مەن قوعام قايراتكەرلەرىن بىرىكتىرۋدى كوزدەيمىز. پارتيانىڭ كادرلىق الەۋەتى مەن قوعام الدىنداعى بەدەلى ەڭ الدىمەن وڭىرلەردە قالىپتاسادى، - دەدى ءبورىحان نۇرمۇحامەدوۆ.
سەزد بارىسىندا پارتيانىڭ وڭىرلىك فيليالدارى تۋرالى ەرەجە دە تانىستىرىلدى. «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەسى قۇرامىنىڭ مۇشەسى دينارا زاكيەۆا قۇجاتتىڭ كونستيتۋتسياعا، «ساياسي پارتيالار تۋرالى» زاڭعا جانە پارتيا جارعىسىنا سايكەس ازىرلەنگەنىن ايتتى.
- ەرەجەدە فيليالداردىڭ مارتەبەسى، ماقسات- مىندەتتەرى، قۇرىلىمى، پارتيا مۇشەلەرىن ەسەپكە الۋ ءتارتىبى، سونداي-اق باسشىلىق جانە باقىلاۋ- تەكسەرۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتى ايقىندالدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، پارتيانىڭ 2-سەزىنە 613 دەلەگات تىركەلدى. ماندات كوميسسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جالپى دەلەگاتتاردىڭ 99,5 پايىزىن قۇرايدى.
ەسكە سالايىق، ەلوردادا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ II سەزى ءوتىپ جاتىر.