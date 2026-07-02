«ادىلەت» پارتياسى وبلىستىق فيليالدارىنىڭ باسشىلىق قۇرامىن تولىق جاساقتادى
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسى وبلىستىق فيليالدارىنىڭ باسشىلىق قۇرامىن تولىقتاي جاساقتاپ بولدى.
قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە وتكەن كونفەرەنسيالاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا فيليال ءتوراعالارى، ساياسي كەڭەستەردىڭ مۇشەلەرى جانە تەكسەرۋ كوميسسيالارىنىڭ قۇرامى سايلاندى. بۇل تۋرالى پارتيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كونفەرەنسيالارعا پارتيانىڭ وبلىستىق، قالالىق جانە اۋداندىق فيليالدارىنىڭ باسشىلارى مەن قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق جاڭادان سايلاناتىن باسشىلىق ورگانداردىڭ مۇشەلەرى قاتىستى.
كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «جاڭا كونستيتۋتسيا - جاڭا ءداۋىر» اتتى ۇندەۋىن قولداۋ بولدى.
سونىمەن قاتار قاتىسۋشىلار پارتيانىڭ وڭىرلىك فيليالدارىنىڭ باسشىلىق ورگاندارىن جاساقتاۋ ماسەلەسىن تالقىلادى. داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە پارتيانىڭ بارلىق وڭىرلىك فيليالدارىنىڭ باسشىلىق قۇرامى تولىق بەكىتىلدى. ساياسي كەڭەستەردىڭ قۇرامىنا 808 ادام ەندى.
ولاردىڭ قاتارىندا شاعىن جانە ورتا بيزنەس وكىلدەرى - 22,8 پايىز، ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنىڭ ماماندارى - 13 پايىز، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار مەن كاسىپوداق وكىلدەرى - 10,2 پايىز، مادەنيەت جانە سپورت سالاسىنىڭ وكىلدەرى - 8,9 پايىز، ونەركاسىپ سالاسىنىڭ ماماندارى - 7,5 پايىز، كولىك جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ وكىلدەرى - 6,7 پايىز، دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرى - 5,6 پايىز، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى - 5,4 پايىز.
تەكسەرۋ كوميسسيالارىنىڭ قۇرامىنا 100 ادام سايلاندى. ولاردىڭ باسىم بولىگى ەكونوميكا، قارجى، بۋحگالتەرلىك ەسەپ جانە قۇقىق سالالارىندا تاجىريبەسى بار ماماندار.