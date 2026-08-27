«ادىلەت» پارتياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - استانادا ايبەك دادەبايدىڭ توراعالىعىمەن «ادىلەت» پارتياسى ساياسي كەڭەسى بيۋروسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى.
وتىرىس بارىسىندا بيۋرو ەلىمىزدىڭ ءبىر پالاتالى پارلامەنتىندە دەپۋتاتتىق مانداتقا يە بولعان 110 كانديداتتىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى. ءتيىستى شەشىم مەن پارتيالىق ءتىزىم قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى شاقىرىلىمى دەپۋتاتتارىن رەسمي تىركەۋ ءۇشىن ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا جولداندى.
دەپۋتاتتاردىڭ 37 ءسى ايەل % 33,6، 13 ءى جاس % 11,8، 2 ەۋى مۇگەدەكتىگى بار ازامات% 1,8. 21 ءى % 19 وزگە ۇلت وكىلى. ورتاشا جاسى - 46,7 جاس.
ولاردىڭ قاتارىندا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بۇرىنعى 13 مۇشەسى، ءماجىلىستىڭ 20 ەكس- دەپۋتاتى جانە سەناتتىڭ 4 ەكس-دەپۋتاتى بار. جالپى، پارلامەنتتە دەپۋتاتتىق تاجىريبەسى بار 24 ادام بار. سونىمەن قاتار 10 ادام پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆىنىڭ مۇشەسى، 4 ەۋى پرەزيدەنت جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستىڭ مۇشەسى، 5 ەۋى پرەزيدەنت جانىنداعى ايەلدەر ىستەرى جانە وتباسىلىق- دەموگرافيالىق ساياسات جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيانىڭ مۇشەسى. تاعى 26 ادام ءماسليحات دەپۋتاتى بولىپ سايلانعان.
قۇرامدا ءارتۇرلى سالانىڭ ماماندارى بار. ولاردىڭ ىشىندە 3 ەكولوگ، 2 ۆولونتەرلىك قوزعالىس وكىلى جانە IT سالاسىنىڭ 4 مامانى بار.
دەپۋتاتتىق مانداتتار بولىنگەن كانديداتتار ءتىزىمى:
1. اۆەرشين كونستانتين ۆيكتوروۆيچ
2. ادايەۆ ەربول دانەن ۇلى
3. ادامبەكوۆ تىلەكتەس سەرىكباي ۇلى
4. ايماعامبەتوۆ اسحات قانات ۇلى
5. ايماعانوۆا ايجان تالعات قىزى
6. التاي اباي
7. اتابايەۆا گۇلزيرا نۇرجان قىزى
8. اتامقۇلوۆا گۇلناز تورەحان قىزى
9. احمەديەۆ دارحان مەيرام ۇلى
10. ادامبەك كەندەباي سارىباي ۇلى
11. امانتاي ۇلى جارقىنبەك
12. ابدىكەشوۆ المات
13. امىرعاليەۆ ماديار ورىنتاي ۇلى
14. ءالىمقۇلوۆ بەكجان مۋحيدين ۇلى
15. ءاشىموۆا اياۋجان تۇرسىنبەك قىزى
16. ءاشىمجانوۆ جاناربەك سادىقان ۇلى
17. بادەنوۆا اسەل جانبولات قىزى
18. بايساقوۆا ءزۇلفيا مۇحامەدبەك قىزى
19. باسين ۆاديم بوريسوۆيچ
20. باتىربەكوۆ ەرلان عادىلەت ۇلى
21. باشىموۆ مارات سوۆەت ۇلى
22. بەكنازاروۆ نۇرلان قۇديار ۇلى
23. بەركىمبايەۆ بەرىك سەرىك ۇلى
24. بولگەرت ەۆگەني اندرەيەۆيچ
25. بۇرشاقوۆ ساتىبالدى ەرەس ۇلى
26. بايبەكوۆ شالقار زامانبەك ۇلى
27. بازەنوۆ ايرات بازەن ۇلى
28. بالتاشيەۆا ايناگۇل قىدىرباي قىزى
29. باقىتبەك ۇلى نۇركەن
30. بايالىشبايەۆ ەلدوس قايىركەن ۇلى
31. گودۋنوۆا ناتاليا نيكولايەۆنا
32. دادەباي ايبەك ارقاباي ۇلى
33. دانيلوۆ الەكساندر سەرگەيەۆيچ
34. داناعۇلوۆ ەربول جەتكەرگەن ۇلى
35. دانبايەۆا جۇلدىز سەيىتقامزا قىزى
36. دىلدابەك ديداربەك جۇماعالي ۇلى
37. دۋلاتبەكوۆ نۇرلان ورىنباسار ۇلى
38. ەراليەۆ بەگالى ەرالى ۇلى
39. ەرنازار شىناسىل جەڭىس ۇلى
40. ەسىمحانوۆ سۇڭعات قۋات ۇلى
41. ەسكەندىروۆا اقەركە نۇرعالي قىزى
42. ەلەۋسىزوۆا بوتا سەرىك قىزى
43. ەراليەۆ ماعجان ابزال ۇلى
44. ەرگەشبەك نۇرسادىق ەرگەشبەك ۇلى
45. جانسەڭگىروۆ ارمان سەرىك ۇلى
46. جامانقۇلوۆا قارلىعاش قاليبەك قىزى
47. جامالوۆ باۋىرجان سالدار ۇلى
48. جۇكەبايەۆ المات وتاۋباي ۇلى
49. جىلقىبايەۆا ءلاززات اۋەزحان قىزى
50. زاكيەۆا دينارا بولات قىزى
51. يماشيەۆا سنەجاننا ۆالەريەۆنا
52. قاراباسوۆا لاۋرا شاپاي قىزى
53. قارينوۆا شولپان تاڭات قىزى
54. قايىروۆا اسەل ءانۋار قىزى
55. قوجانيازوۆ سەرىك سالاۋات ۇلى
56. كەمالوۆ مەيرامباي تاماباي ۇلى
57. كارىبەك داۋلەت جاماۋباي ۇلى
58. قوجايەۆ مارات شادەتحان ۇلى
59. قوجاحمەتوۆا ءلاززات تايمىر قىزى
60. كۋزيەۆا زاميرا زاكيروۆنا
61. كۋچينسكايا يۋليا ۆلاديميروۆنا
62. قامزابەك ۇلى ديحان
63. وسپانبەكوۆ امىربەك قاناتبەك ۇلى
64. وسپانوۆ شوتا سابيتبەك ۇلى
65. ورىسبايەۆ اببات جاڭگىرحان ۇلى
66. پەرەپەچينا ولگا ۆالەنتينوۆنا
67. پەتروۆ كونستانتين ۆيكتوروۆيچ
68. پونومارەۆ سەرگەي ميحايلوۆيچ
69. پۋلاتوۆ شەرزود اببوزوۆيچ
70. رامازانوۆا ناتاليا سەرگەيەۆنا
71. روجين ماكسيم نيكولايەۆيچ
72. رىمجانوۆ ءمادي رىسبەك ۇلى
73. ساۆەليەۆا تاتيانا ميحايلوۆنا
74. سايىروۆ ەرلان بياحمەت ۇلى
75. سارىم ايدوس ءامىروللا ۇلى
76. سمىشليايەۆا ەكاتەرينا ۆاسيليەۆنا
77. سۇگىرباي ايات يساتاي ۇلى
78. سۋلايمونوۆا رۋسانا رۋسلان قىزى
79. سۇلەيمەنوۆا ايسۇلۋ قانات قىزى
80. ساعىنوۆ زامير سادىق ۇلى
81. سەباسوۆ مارات باقبەرگەن ۇلى
82. سەميدوتسكيح ەلەنا الەكساندروۆنا
83. تەمىربايەۆا ايجان مارات قىزى
84. تەن يرينا سەرگەيەۆنا
85. توقتامۇرات ارمانگۇل
86. تالايەۆا تاتتىگۇل جاقسىباي قىزى
87. تەڭىزبايەۆ نۇرباقىت مولداحمەت ۇلى
88. تامابەك ءابىلقايىر عالىم ۇلى
89. تىلەمىسوۆ تۇراربەك تىلەمىس ۇلى
90. تەرەنچەنكو يليا سەرگەيەۆيچ
91. توقشىلىق ەرلان بەيسەن ۇلى
92. تولىبايەۆ نۇرلان الىشەر ۇلى
93. شاپاق ءۇنزيلا
94. شاتالوۆ نيكيتا سەرگەيەۆيچ
95. شيبۇتوۆ مارات ماقسۇم ۇلى
96. شەرباكوۆ ستانيسلاۆ الەكساندروۆيچ
97. مارالوۆ داۋرەن ءادىلمىرزا ۇلى
98. مۇسىلمانبەك ەرقانات
99. مۇحامبەديەۆ مۇراتبەك قايىرساپي ۇلى
100. مەدەۋوۆا دانا تەمىرتاي قىزى
101. ناحبايەۆا گۇلىسحان سايفۋلين قىزى
102. نارىمبەتوۆ باحادىر مادالى ۇلى
103. نايىمبەكوۆا ايجان ءىزباسحان قىزى
104. نۇرمۇحامەدوۆ ءبورىحان جولبارىس ۇلى
105. نيازاليەۆ نۇرجان اۋەز ۇلى
106. نۇرعاليەۆ ەربول جولداسپەك ۇلى
107. حالىقوۆ ارمان قوبىلاندى ۇلى
108. حايرۋللين ارمان عابيدوللا ۇلى
109. حايرۋلليەۆ مۇسا قاراشا ۇلى
110. ىسقاقوۆا ايجان امانگەلدى قىزى
بيۋرو مۇشەلەرى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ قۇرىلتايداعى دەپۋتاتتىق فراكسياسى تۋرالى ەرەجەنى بەكىتتى. سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا «ادىلەت» پارتياسى سايلاۋشىلاردىڭ %71,17 داۋىسىن جيناپ، 145 دەپۋتاتتىق مانداتتىڭ 110 ىن يەلەندى. پارتيانى 6,5 ميلليوننان استام قازاقستاندىق قولدادى.