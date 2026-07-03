«ادىلەت» پارتياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسى الداعى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىسۋعا تولىقتاي دايىن ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
ق ر مەملەكەتتىك جانە ساياسي قايراتكەرى، «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك دادەباي سايلاۋعا ناقتى باعدارلامامەن، كاسىبي كوماندامەن جانە ازاماتتار الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنە وتىرىپ قاتىساتىنىن ايتتى.
- ءبىز بۇل سايلاۋدى جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋدىڭ جانە قازاقستانداعى دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى دەپ سانايمىز. پارتيامىز سايلاۋعا ناقتى باعدارلامامەن، كاسىبي كوماندامەن جانە ازاماتتار الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنە وتىرىپ قاتىسادى. باعدارلامامىز ادىلدىك، زاڭ ۇستەمدىگى، جاۋاپكەرشىلىك، پاتريوتيزم جانە دامۋ قۇندىلىقتارىنا نەگىزدەلگەن. ءبىز زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ، ازاماتتاردىڭ ەركىن تاڭداۋ قۇقىعىن قۇرمەتتەيتىن ادال، اشىق ءارى باسەكەگە تولى ساياسي دوداعا دايىنبىز، - دەدى دادەباي.
سونىمەن قاتار، ول پارتيانىڭ باستى ماقساتتارىنا توقتالدى.
- باستى ماقساتىمىز - ادىلەتتى قازاقستاندى نىعايتۋعا باعىتتالعان ناقتى باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قوعامنىڭ سەنىمىنە يە بولۋ. اشىق ساياسي باسەكە، قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىك جانە كونستيتۋتسياعا قۇرمەت - ەلىمىزدىڭ تابىستى دامۋىنىڭ باستى كەپىلى ەكەنىنە سەنىمدىمىن. ءبىز بۇل جاۋاپتى ىسكە ءازىرمىز ءارى ونىڭ ناتيجەسى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك الۋعا دايىنبىز. ادىلەتتى قازاقستاندى بىرگە قۇرايىق! - دەپ تۇيىندەدى پارتيا ءتوراعاسى.
وسىدان بۇرىن «ادىلەت» پارتياسى جاڭا كونستيتۋتسياعا بايلانىستى مالىمدەمە قابىلداعانىن جازعان ەدىك.