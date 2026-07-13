«ادىلەت» پارتياسى كانديداتتاردىڭ پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەۋ ءۇشىن و س ك- عا قۇجات تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردىڭ پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەۋ ءۇشىن ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا قۇجات تاپسىردى.
پارتيانىڭ مالىمەتىنشە، تىزىمگە 186 ادام ەنگىزىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق ءوڭىرىنىڭ وكىلدەرى، ءتۇرلى كاسىبي قاۋىمداستىقتار مەن قوعامدىق سالانىڭ مۇشەلەرى بار.
«ادىلەت» پارتياسى اشىقتىق، زاڭدىلىق جانە دەموكراتيالىق راسىمدەردى قۇرمەتتەۋ قاعيداتتارىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، سايلاۋ پروتسەسىنىڭ بارلىق كەزەڭىنە قاتىساتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن «ادىلەت» پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس III سەزىندە جاڭا كونستيتۋتسياعا بايلانىستى جارعىعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر جانە پارتياعا مۇشەلىك جارناسى بەكىتىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «ادىلەت» پارتياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن 186 كانديداتتى بەكىتكەنىن جازعانبىز.
ەسكە سالايىق، 1-شىلدەدە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.