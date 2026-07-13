KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «ادىلەت» پارتياسى كانديداتتاردىڭ پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەۋ ءۇشىن و س ك- عا قۇجات تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردىڭ پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەۋ ءۇشىن ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا قۇجات تاپسىردى.

    Партия «Әділет» подала документы в ЦИК для регистрации партийного списка кандидатов
    Фото: партия «Әділет»

    پارتيانىڭ مالىمەتىنشە، تىزىمگە 186 ادام ەنگىزىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق ءوڭىرىنىڭ وكىلدەرى، ءتۇرلى كاسىبي قاۋىمداستىقتار مەن قوعامدىق سالانىڭ مۇشەلەرى بار.

    «ادىلەت» پارتياسى اشىقتىق، زاڭدىلىق جانە دەموكراتيالىق راسىمدەردى قۇرمەتتەۋ قاعيداتتارىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، سايلاۋ پروتسەسىنىڭ بارلىق كەزەڭىنە قاتىساتىنىن مالىمدەدى.

    بۇعان دەيىن «ادىلەت» پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس III سەزىندە جاڭا كونستيتۋتسياعا بايلانىستى جارعىعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر جانە پارتياعا مۇشەلىك جارناسى بەكىتىلدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «ادىلەت» پارتياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن 186 كانديداتتى بەكىتكەنىن جازعانبىز.

    ەسكە سالايىق، 1-شىلدەدە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور