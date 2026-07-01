ادىلەت پارتياسى ءوتىنىش قابىلداۋدىڭ سيفرلىق سەرۆيسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار نەبارى بىرنەشە مينۋت ىشىندە ونلاين فورماتتا پارتياعا جۇگىنۋ، باستاما ۇسىنۋ، قانداي دا ءبىر ماسەلە تۋرالى حابارلاۋ نەمەسە پارتيا قاتارىنا قوسىلۋ مۇمكىندىگىنە يە. ازاماتتارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا «ادىلەت» پارتياسى ءوتىنىم قابىلداۋدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق سەرۆيسىن ىسكە قوستى. بۇل تۋرالى پارتيا ءتوراعاسى ايبەك دادەباي تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنىن دامىتۋ ماسەلەسىنە ارنالعان ىسكەرلىك كەڭەس الاڭىندا مالىمدەدى.
جاڭا سەرۆيس قوعامدىق قابىلداۋلارمەن، جەكە قابىلداۋلارمەن جانە جازباشا وتىنىشتەرمەن قاتار، ازاماتتارمەن ءوزارا بايلانىس ورناتۋدىڭ قوسىمشا ارناسىنا اينالادى. وعان پارتيانىڭ رەسمي سايتى نەمەسە ءبىرىڭعاي QR-كود ارقىلى وتۋگە بولادى. قازاقستاننىڭ ءاربىر ازاماتى ءبىرىڭعاي QR-كود ارقىلى:
پارتيانىڭ ساياسي باعدارلاماسىمەن تانىسا الادى؛
پارتيا قاتارىنا ونلاين تۇردە قوسىلا الادى؛
ءوتىنىش جولداي الادى؛
باستاما ۇسىنا الادى؛
زاڭ بۇزۋشىلىق تۋرالى حابارلاي الادى؛
جاردەم سۇراپ جۇگىنە الادى.
پايدالانۋشىلارعا قولايلى بولۋى ءۇشىن وتىنىمدەر 26 باعىتتان تۇراتىن ءبىرىڭعاي تاقىرىپتىق رۋبريكاتور بويىنشا جۇيەلەندى. بۇل باعىتتار ەل ءومىرىنىڭ بارلىق نەگىزگى سالالارىن قامتيدى. ياعني، مەملەكەتتىك باسقارۋ، سيفرلاندىرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ، ەكونوميكا، كاسىپكەرلىك، ت ك ش، كولىك، ەكولوگيا، اۋىل شارۋاشىلىعى، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى جانە تاعى باسقا.
پارتيا ءتوراعاسى ايبەك دادەبايدىڭ ايتۋىنشا، اتالعان پلاتفورمانىڭ ىسكە قوسىلۋى ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق باعدارىنا تولىق سايكەس كەلەدى.
- مەملەكەت باسشىسى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا قازاقستان زاماناۋي تاسىلدەردى، جەدەل شەشىم قابىلداۋدى جانە مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردى تۇراقتى جاڭعىرتۋدى تالاپ ەتەتىن جاڭا دامۋ كەزەڭىنە قادام باسقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق پرەزيدەنت سيفرلاندىرۋ مەن تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامۋى جاعدايىندا بۇرىنعىدان دا جىلدام ءارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋدىڭ ماڭىزىنا ەرەكشە نازار اۋداردى، - دەدى پارتيا ءتوراعاسى.
ءوتىنىم بەرۋ بارىسى بارىنشا جەڭىلدەتىلگەن جانە وعان نەبارى بىرنەشە مينۋت ۋاقىت قاجەت. ول ءۇشىن QR-كود ارقىلى ءوتۋ نەمەسە پارتيانىڭ رەسمي سايتىنا كىرۋ، قاجەتتى سەرۆيستى تاڭداۋ، eGov Mobile قوسىمشاسى ارقىلى ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبانى پايدالانىپ، جەكە باسىن راستاۋ جانە ءوتىنىم جولداۋ جەتكىلىكتى. ءوتىنىم جولدانعان سوڭ، اۆتوماتتى تۇردە بىرەگەي تىركەۋ ءنومىرى بەرىلەدى. جولدانعان ءوتىنىم قارالعاننان كەيىن، ونىڭ يەسى كورسەتىلگەن بايلانىس دەرەكتەرى بويىنشا رەسمي جاۋاپ الادى.
سيفرلىق سەرۆيستىڭ ىسكە قوسىلۋى ازاماتتارمەن، بيزنەس وكىلدەرىمەن جانە ساراپشىلار قوعامداستىعىمەن تۇراقتى كەرى بايلانىس ورناتۋعا، كەلىپ تۇسكەن وتىنىشتەر مەن ۇسىنىستاردى جەدەل قابىلداۋعا، جۇيەلى ماسەلەلەردى انىقتاۋعا جانە زاڭنامالىق ءارى باسقارۋشىلىق شەشىمدەردى ازىرلەۋ كەزىندە ازاماتتاردىڭ باستامالارىن ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل قادام ازاماتتاردىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراماستان، پارتيامەن بايلانىسىن بارىنشا ىڭعايلى، جەدەل ءارى قولجەتىمدى ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، «ادىلەت» پارتياسى وڭىرلىك جۇمىستى كۇشەيتپەك.