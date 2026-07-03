ادىلەت پارتياسى بيزنەس پەن مەملەكەت ديالوگىن كۇشەيتۋدى كوزدەيدى
استانا. KAZINFORM - وڭدەۋشى ونەركاسىپتى دامىتۋ، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، ىشكى نارىقتى قورعاۋ جانە وتاندىق وندىرۋشىلەرگە قولداۋ كورسەتۋ شارالارى «ادىلەت» پارتياسى ىسكەرلىك كەڭەسى وتىرىسىنىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارىنا اينالدى. ايبەك دادەبايدىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جيىندا بيزنەستىڭ، سالالىق قاۋىمداستىقتاردىڭ جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى قازاقستاندىق ءوندىرىستى دامىتۋعا قاجەت جۇيەلى وزگەرىستەردى تالقىلادى. بۇل تۋرالى پارتيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
وتىرىستى اشقان ايبەك دادەباي جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ زاڭدى كۇشىنە ەنۋىمەن مەملەكەت دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، اتا زاڭدا بەكىتىلگەن قاعيداتتار جاڭا وندىرىستەردى ىسكە قوسۋ، جۇمىس ورىندارىن اشۋ جانە وتاندىق بيزنەستىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ ارقىلى ەكونوميكادا ناقتى كورىنىس تابۋى ءتيىس. كەيىنگى ون جىلدا وڭدەۋشى ونەركاسىپتەگى ءوندىرىس كولەمى شامامەن 50 پايىزعا ءوسىپ، ال ونىڭ جالپى ىشكى ونىمدەگى ۇلەسى 10,2 پايىزدان 13 پايىزعا دەيىن ارتتى. كەلەسى كەزەڭنىڭ مىندەتى - ۇستىنەن قوسىلاتىن قۇنى جوعارى ءونىم وندىرەتىن وندىرىستەردى دامىتۋ.
- قوسىلعان قۇن - XXI عاسىردىڭ جاڭا مۇنايى. سوندىقتان وڭدەۋشى ونەركاسىپ تۋرالى اڭگىمە - قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق دەربەستىگى تۋرالى اڭگىمە دەگەن ءسوز. ينتەللەكتىنى، تەحنولوگيانى جانە دايىن ءونىمدى ەكسپورتتايتىن مەملەكەت ءاردايىم ءوز بولاشاعىن ءوزى ايقىنداۋ ىسىندە الدەقايدا كوپ مۇمكىندىككە يە، - دەدى ايبەك دادەباي.
كۇن تارتىبىندەگى ماڭىزدى ماسەلەنىڭ ءبىرى - مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ. ىسكەرلىك كەڭەسكە قاتىسۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جۇيە وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋ ءىسىن ىنتالاندىرۋى ءتيىس. بۇل - جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ جانە جەرگىلىكتى ءونىم ءوندىرىسىن جولعا قويۋ دەگەن ءسوز. ماسەلەن، ساياسي كەڭەس بيۋروسىنىڭ مۇشەسى، «ۋنيۆەرسال» كومپانياسىنىڭ باسشىسى زاميرا كۋزييەۆا جەتكىزۋشىلەردى تەك تاۋاردىڭ شىعۋ تەگىنە قاراي ەمەس، ولاردىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا قوسقان ۇلەسىنە قاراي باعالاۋدى ۇسىندى.
- مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسى تەك تاۋارلار مەن قىزمەتتەردى ساتىپ الۋ تەتىگىنە ەمەس، سونىمەن بىرگە وتاندىق ونەركاسىپتى دامىتۋ قۇرالىنا اينالۋعا ءتيىس، - دەدى ول.
ال «كاۋستيك» ا ق-نىڭ باس ديرەكتورى ەرمەك توقماعامبەتوۆ قولداۋ شارالارىن تولىقتىرۋدى ۇسىندى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كاسىپورىن وتاندىق شيكىزاتتى وڭدەيدى، ونىمدەگى لوكاليزاتسيا دەڭگەيى 95 پايىزدان اسادى، ءال وندىرىستى دامىتۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 100 ميلليون ا ق ش دوللارىنان اسىپ وتىر.
- ەلىشىلىك قۇندىلىقتار دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ، وندىرۋشىلەردى ساناتتارعا ءبولۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ، سونداي-اق لوكاليزاتسيا دەڭگەيى جوعارى كاسىپورىندارعا مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ كورسەتۋ شارالارىن باسىمدىقپەن ۇسىنۋ قادامدارىن قاراستىرۋ قاجەت، - دەدى ەرمەك توقماعامبەتوۆ.
قاتىسۋشىلار ىشكى نارىقتى ءتيىمدى قورعاپ المايىنشا، لوكاليزاتسياعا قولداۋ كورسەتۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن جەتكىزدى. قازاقستانداعى تسەمەنت جانە بەتون وندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ باسشىسى عىلىمحان قالي ۇلتتىق ستاندارتتاردى جاڭارتۋ قادامى ساپاسىز تسەمەنت يمپورتىنىڭ كولەمىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
ال «ادال تاۋار» قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى گۇلميرا ۋاحيتوۆا بىلتىر قازاقستاندا 205 مىڭنان استام كونترافاكتىلىك ءونىم بىرلىگى انىقتالىپ، زاڭسىز اينالىمداعى 8,6 ميلليون قوراپ تەمەكى ءونىمى تاركىلەنگەنىن مالىمدەدى.
- ادال ەڭبەك ەتەتىن بيزنەس زاڭدى قاساقانا بۇزاتىندارمەن باسەكەلەسۋگە ءماجبۇر بولىپ وتىر ەڭ نەگىزگى ماسەلە - وسى، - دەدى گۇلميرا ۋاحيتوۆا. ىسكەرلىك كەڭەس بارىسىندا ايتىلعان بارلىق ۇسىنىس ءىس جۇزىندە جالعاسىن تابۋى ءتيىس.
ايبەك دادەبايدىڭ ايتۋىنشا، ءاربىر ونەركاسىپتىك جوبانىڭ ارتىندا كاسىپكەرلەر، ينجەنەرلەر، جۇمىسشىلار جانە ولاردىڭ وتباسىلارى تۇر. سوندىقتان وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋ قادامى ەلىمىزدىڭ ءاربىر وڭىرىندە ناقتى ناتيجە بەرۋى قاجەت.
- كونستيتۋتسيا نورمالارىن كاسىپكەرلەر، ينجەنەرلەر، جۇمىسشىلار، ينۆەستورلار جانە ءاربىر قازاقستاندىق وتباسى ناقتى سەزىنەتىن شەشىمدەرگە اينالدىرۋ ماڭىزدى، - دەدى پارتيا ءتوراعاسى.
ول QR- كود ارقىلى ونلاين فورماتتا قازاقستاندىقتار ءوز باستامالارىن ۇسىنىپ، ماسەلەلەرى تۋرالى حابارلاي الاتىنىن ەسكە سالدى. «ادىلەت» پارتياسى ىسكەرلىك كەڭەسى مۇشەلەرىنىڭ بارلىق ۇسىنىسى الداعى ۋاقىتتا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزۋ ماقساتىندا قازاقستاننىڭ ونەركاسىپتىك ساياساتىنىڭ اق كىتابىنا (White Paper) بىرىكتىرىلەدى. قۇجاتقا بيزنەس وكىلدەرىنىڭ باستامالارى، ساراپشىلاردىڭ ۇسىنىمدارى جانە ولاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرۋ جوسپارى ەنگىزىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، «ادىلەت» پارتياسى ءوتىنىم قابىلداۋدىڭ سيفرلىق سەرۆيسىن ىسكە قوستى.