ادىلەت پارتياسى امانات پارتياسىنىڭ باسشىلىعى مەن مۇشەلەرىنە العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسى AMANAT پارتياسىنىڭ باسشىلىعى مەن مۇشەلەرىنە ءوز پارتياسى قۇرامىنا قوسىلۋ تۋرالى قابىلداعان شەشىمى ءۇشىن شىنايى العىس ايتادى، دەلىنگەن پارتيا جاريالاعان حابارلامادا.
- ءبىز بۇل شەشىمدى ماڭىزدى ءارى جاۋاپتى قادام دەپ سانايمىز. ءارى ونى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋعا جانە ازاماتتاردىڭ مۇددەسىنە ساي جۇيەلى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان ساياساتىن قولداۋ دەپ قابىلدايمىز. بۇگىندە الدىمىزدا حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن ەڭبەك ەتۋ، ازاماتتاردىڭ ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتۋ، زاڭ ۇستەمدىگى مەن ادىلەتتىلىكتى نىعايتۋ، ەلدەگى وڭ وزگەرىستەردى قولداۋ سىندى ورتاق ماقسات تۇر. «ادىلەت» پارتياسى جاۋاپكەرشىلىك، ادال ەڭبەك جانە قازاقستاننىڭ دامۋ جولىنداعى قۇندىلىقتارىن قولدايتىن بارشا ازاماتقا اشىق. ءبىز بىرگە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا جانە مەملەكەتتىڭ تۇراقتى دامۋىنا باعىتتالعان باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ جۇمىسىن جالعاستىرامىز، - دەلىنگەن «ادىلەت» پارتياسى جاريالاعان حابارلامادا.
وسىعان دەيىن «AMANAT» پارتياسىنىڭ «ادىلەتكە» قوسىلاتىنى تۋرالى جازدىق.