ايەلدەر وتباسىنداعى قاسيەتتى ميسسياسى مەن وتان الدىنداعى قاستەرلى مىندەتىن قاتار اتقارىپ ءجۇر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا ءسوز سويلەگەن سوزىنە ءتۇرلى سالالار بويىنشا ەلىمىزدىڭ ابىرويىن اسقاقتاتىپ جۇرگەن ايەلدەردىڭ رولىنە توقتالدى.
- مەن بۇگىن مەن عىلىمدا، ونەردە، سپورتتا، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا، مەملەكەتتىك قىزمەتتە، بيزنەستە جانە ەل ءومىرىنىڭ باسقا دا ماڭىزدى سالالارىندا تاباندى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ايەلدەردىڭ كوپ ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. مارفۋعا اجىعاليەۆا جارتى عاسىردان اسا ۋاقىت مەديسينا سالاسىندا ەڭبەك ەتىپ ءجۇر، 40 جىل بويى ۋچاسكەلىك تەراپيەۆت بولدى، دارىگەرلەر اۋلەتىنىڭ باستاۋىندا تۇر. بۇگىن ول ەلىمىزدىڭ جوعارى ناگراداسى - «وتان» وردەنىمەن ماراپاتتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنداعى شارۋا قوجالىعىنىڭ جەتەكشىسى شاكيرا ىدىرىسوۆا اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا 50 جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. جوعارى وندىرىستىك ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىپ، اۋدان مەن وبلىس كولەمىندە ابىرويعا يە بولدى. مەن ونى ءبىرىنشى دارەجەلى «ەڭبەك داڭقى» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ جونىندە شەشىم قابىلدادىم.
شاحماتتان الەمنىڭ ءۇش دۇركىن چەمپيونى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا ەل مەرەيىن ءوسىرىپ، قازاقتى ناعىز زياتكەر ۇلت رەتىندە جەر جۇزىنە تانىتىپ ءجۇر. ايگىلى شاحماتشى Ⅱ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتالادى. وكىنىشكە قاراي، ول تاياۋ شىعىستا بولىپ جاتقان جاعدايعا بايلانىستى بۇگىن شەتەلدەن استاناعا كەلە المادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى پارلامەنت سەناتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قارجى سالاسىنىڭ تاجىريبەلى مامانى ولگا پەرەپەچيناعا، ءماجىلىس دەپۋتاتتارى سنەجاننا يماشيەۆا مەن ەكاتەرينا سمىشليايەۆاعا بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ولار زاڭ شىعارۋ قىزمەتىندەگى جەمىستى ەڭبەكتەرىمەن وسى قۇرمەتكە جەتىپ وتىر. بۇل جوعارى اتاققا كورنەكتى عالىم، مۇناي- گاز سالاسىنداعى ونەرتاپقىش ءمانسيا باباشيەۆا دا يە بولدى. الماتى قالاسىنداعى №95 مەكتەپ- ليتسەيىنىڭ حيميا ءپانى مۇعالىمى تاتيانا بەلوۋسوۆاعا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى. ونىڭ پەداگوگ رەتىندەگى ەڭبەگى جۋىردا حالىقارالىق دەڭگەيدە كەڭىنەن مويىندالدى. وسى اتاققا ازاماتتىق ۇستانىمىمەن بەلگىلى، اسىرەسە، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ماسەلەلەردى ءجيى كوتەرىپ جۇرگەن ءماجىلىس دەپۋتاتى يرينا سميرنوۆا دا لايىق.
وتكەن اپتادا عانا كريستينا شۋمەكوۆا كونكيمەن جۇگىرۋدەن جاستار اراسىنداعى بەس دۇركىن الەم چەمپيونى اتانىپ، قازاقستاننىڭ ابىرويىن اسقاقتاتتى. بۇگىن وعان «پاراسات» وردەنى تابىستالادى. «پاراسات» وردەنىمەن بەلگىلى جازۋشى، اۋدارماشى، ءتىلىمىزدىڭ ناعىز جاناشىرى كامال الپەيىسوۆا ماراپاتتالادى. ارامىزدا وتىرعان ماريا زەينەلوۆانىڭ ەرەن ەڭبەگىن دە اتاپ ءوتۋ قاجەت. ارداگەر مامان ناۋرىزىم قورىعىندا 43 جىل جۇمىس ىستەپ، تابيعاتتى قورعاۋ ىسىنە زور ۇلەس قوستى. ال ايسۇلۋ شۋاقبايەۆا 40 جىلدان استام مۇناي ءوندىرۋ سالاسىندا قاجىرلى ەڭبەك ەتىپ، ەل يگىلىگىن ارتتىرۋعا اتسالىسىپ كەلەدى. ءوز مىندەتىن ءمىنسىز اتقارىپ جۇرگەن ماماندار «قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالادى».
- وسى زالدا قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتىنىڭ مۇعالىمدەرى دە بار. ولار ءبىلىمدى، ويى ۇشقىر، شىعارماشىل جانە وتانشىل ۇرپاق تاربيەلەۋگە مول ۇلەس قوسىپ ءجۇر. وسىعان وراي، تاجىريبەلى پەداگوگ جاننا ليەۆكوۆيچكە «قۇرمەت» وردەنى، ال جاس مۇعالىم ماريا سۋريناعا «شاپاعات» مەدالى تابىستالادى. تىكۇشاق پيلوتى اقەركە شوپاتايەۆانىڭ ەڭبەگى اسا ماڭىزدى دەسەك قاتە بولمايدى. ول تالاي مارتە ورمان ءورتىن سوندىرۋگە جانە باسقا دا قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قاتىسىپ، كاسىبي تۇرعىدان بىلىكتى مامان رەتىندە قاجىرلى قىزمەت ەتۋدە. بۇگىن وعان «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى بەرىلەدى.
بۇدان بولەك، جاپونيادان كەلگەن بەلگىلى ونەرپاز سۋزۋكي كانون دا وسى سالتاناتتى ءىس-شاراعا ارنايى شاقىرىلدى.
سۋزۋكي حانىم قازاقستاندا بالەت ونەرىن دامىتۋعا بەلسەنە اتسالىسۋدا. سوندىقتان ونى «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتايمىن. ءبىز وتانىمىزدىڭ كوركەيىپ، گۇلدەنۋىنە زور ەڭبەك ءسىڭىرىپ جۇرگەن وسىنداي ارۋلاردى ماقتان تۇتامىز، ولاردى جاس بۋىنعا ۇلگى ەتەمىز. «وتان وتباسىنان باستالادى» دەگەن ءسوزدىڭ تەرەڭ ءارى جان-جاقتى ماعىناسى بار. قازاق ايەلدەرى شاڭىراقتىڭ ىرىس-بەرەكەسىن ارتتىرىپ، ونەگەلى ۇرپاق ءوسىرىپ وتىر. وتباسىنداعى قاسيەتتى ميسسياسى مەن وتان الدىنداعى قاستەرلى مىندەتىن قاتار اتقارىپ ءجۇر. مەن مۇنى ەلگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتىڭ كورىنىسى جانە ۇلكەن ەڭبەكتىڭ ارقاسى دەپ سانايمىن. ءار وتباسىندا تۇراقتىلىق، بەرەكە-بىرلىك پەن ىرىس-نەسىبە بولسا، وتانىمىز دا ءوسىپ-وركەندەيدى، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازىر قازاقستان اۋقىمدى جاڭعىرۋ جولىنا ءتۇسىپ جاتقان كەزەڭدە ايەلدەردىڭ جاسامپازدىق ءرولى ارتا تۇسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان حالىق كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى مەملەكەتىمىزدىڭ بولاشاعىن، دامۋ باعدارىن ايقىندايتىن تاريحي قۇجات دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار. الەمدەگى احۋال ۋشىعىپ تۇرعان ۋاقىتتا جاڭا كونستيتۋتسيا تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ تۇعىرىن نىعايتادى، ەلىمىزدەگى بارلىق قوعامدىق-ساياسي ينستيتۋتتاردىڭ قىزمەتىنە جاڭا سەرپىن بەرەدى. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ نەگىزگى ارقاۋى - قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگىن، ەگەمەندىگى مەن تەرريتوريالىق تۇتاستىعىن، ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتارى مەن ەركىندىگىن قورعاۋ. اتا زاڭنىڭ جاڭا جوباسىندا كوپتەگەن دامىعان ەلدەردە كەزدەسە بەرمەيتىن ناقتى الەۋمەتتىك نورمالار كەڭىنەن قامتىلعان. مەن بۇعان سەنىمدىمىن. كونستيتۋتسياداعى اتالعان ەرەجەلەر مەملەكەتىمىزدىڭ الەۋمەتتىك سيپاتىن كۇشەيتە تۇسەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قازاقستاندا حالىقتى الەۋمەتتىك قولداۋ جۇيەسى وتە جاقسى دامىعان. مەملەكەت وسى سالاداعى ءوز مىندەتتەمەلەرىن مۇلتىكسىز ءارى ۋاقىتىلى ورىنداپ كەلەدى. جۇزدەن استام نەشە ءتۇرلى الەۋمەتتىك تولەمدەر مەن جەڭىلدىكتەر بار، تەگىن قامتاماسىز ەتىلەتىن باعدارلامالار كوپ.
- بۇل - بۇگىنگى كۇننىڭ جاعدايى. ال ءبىز ەرتەڭگى كۇنگە، الىس بولاشاققا قاراۋىمىز كەرەك. ەڭ باستىسى - ادام كاپيتالىن جاقسارتىپ، ۇلتتىڭ جاڭا ساپاسىن قالىپتاستىرۋ. سوندىقتان ءبىز ءبىلىمدى، ەڭبەكقور، جاسامپاز ۇرپاقتى، ياعني ادال ازاماتتاردى تاربيەلەۋگە باسا ءمان بەرۋىمىز قاجەت. قازىرگى تاڭدا دۇنيە ءجۇزىنىڭ ءاربىر تۇكپىرىندە ادام كاپيتالى نەمەسە ادام ساپاسى تۋرالى ايتىلىپ جاتىر. بۇل - بۇگىنگى تەحنولوگيالىق زاماننىڭ سۇرانىسى، تالابى. ەلىمىز ءۇشىن بۇل - اسا ماڭىزدى ستراتەگيالىق مىندەت. وسى ىستە ايەلدەردىڭ ءرولى ايرىقشا ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار تاريحىمىزدا ەرلىك پەن ەلدىكتىڭ تۋىن بيىك ۇستاعان ارۋلار كوپ بولعانىن ايتتى.