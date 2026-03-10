ايەلدەرگە ارنالعان «ۇماي» يپوتەكاسى قاشان باستالادى
استانا. KAZINFORM - ايەلدەرگە ارنالعان «ۇماي» يپوتەكالىق باعدارلاماسى شىلدە-تامىز ايلارىندا ىسكە قوسىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى «وتباسى بانك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات يبراگيموۆا ايتتى.
- «ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسى جوسپارىمىزدا بار. ازيا دامۋ بانكپەن مەموراندۋمعا قول قويدىق. قازىر بارلىق رەسمي قۇجاتتاردى راسىمدەپ جاتىرمىز. جوسپارىمىز بويىنشا - 90 ميلليارد تەڭگە. ونىڭ 50 پايىزى - «جاسىل» يپوتەكاعا، 50 پايىزى - «ۇماي» يپوتەكاسىنا، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن.
ونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ازيا دامۋ بانكى قازاقستان بيرجاسىندا تەڭگەمەن وبليگاتسيا ورنالاستىرادى.
- ول 16 پايىز بولسا، ءبىز ونى 17 پايىزبەن بەرەمىز. سونى قازىر توسىپ وتىرمىز. بيرجادا اتالعان مولشەرلەمە 12-13 پايىزعا تومەندەسە، باعدارلامانى شىلدە، تامىز ايىندا باستايمىز، - دەدى ءلاززات يبراگيموۆا.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن باعدارلامانى 2025 -جىلدىڭ باسىندا جاڭارتىلعان شارتتارمەن قايتا باستاۋ جوسپارلانعان ەدى. ءبىراق ىسكە قوسۋ مەرزىمى كەيىنگە شەگەرىلدى. بۇرىن جاريالانعان تالاپتارعا سايكەس، باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن نەسيە سوماسىنىڭ %20 ىنا دەيىنگى مولشەردەگى العاشقى جارنا «وتباسى بانكىندەگى» دەپوزيتتە بولۋى ءتيىس. باعدارلاماعا 18 بەن 65 جاس ارالىعىنداعى، رەسمي تابىسى بار جانە سوڭعى التى ايدا زەينەتاقى جارنالارىن ۇزدىكسىز اۋدارىپ كەلگەن ايەلدەر قاتىسا الادى.
جاڭارتىلعان شارتتار بويىنشا:
* قارىزدىڭ ەڭ شەكتى سوماسى 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايۋى مۇمكىن؛
* وتباسىنىڭ جيىنتىق تازا تابىسى - ايىنا 950 مىڭ تەڭگەدەن اسپاۋى ءتيىس (بۇرىن بۇل شەك 640 مىڭ تەڭگە بولاتىن)؛
* باسپانانى باستاپقى (جاڭا ءۇي) جانە ەكىنشى نارىقتان الۋعا بولادى. تەك ءۇيدىڭ پايدالانۋعا بەرىلگەن جىلى 2016 -جىلدان ەرتە بولماۋى شارت.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەلىمىز بويىنشا 18,5 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالىنادى.