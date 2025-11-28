اۋىلداردا شاعىن ونەركاسىپتىك الاڭدار قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - الداعى 3 جىلدا «اۋىل اماناتى» جوباسىنا 450 ميلليارد تەڭگە بولىنەدى. بۇل تۋرالى اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
- ۇكىمەت اۋىلدىق اۋماقتاردى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر. بۇگىندە ەلىمىزدە 6124 اۋىل بار. وندا 7,5 ميلليون ادام تۇرادى. اۋىلدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋداعى نەگىزگى باعدارلامالارىنىڭ ءبىرى - «اۋىل - ەل بەسىگى». باعدارلاما ىسكە اسقاننان باستاپ، رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 2,5 مىڭ اۋىلدارعا 874 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. «اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 631 العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك وبەكتىلەرى سالىندى. كەلەسى جىلى كوپسالالى ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحانالاردى جاڭعىرتۋ جالعاستىرىلادى. بۇل شامامەن 4 ميلليون اۋىل تۇرعىندارىن ساپالى مەديتسينالىق قىزمەتتەرمەن قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۋىل حالقىنىڭ تابىسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «اۋىل اماناتى» جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. جوبا باستالعاننان بەرى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 146 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. ناتيجەسىندە 18 مىڭ استام شاعىن نەسيە بەرىلدى، 20 مىڭ جۋىق جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلدى.
- كەلەسى ءۇش جىلدىقتا 450 ميلليارد تەڭگە ءبولۋ جوسپارلانىپ وتىر. جوبانىڭ جاڭا تاسىلدەرى ازىرلەنىپ، قارجىلاندىرۋدىڭ باسىم باعىتتارىنا اۋىل شارۋاشىلىعىنا جاتپايتىن بيزنەس تۇرلەرى ەنگىزىلدى. وندىرىلگەن ءونىمدى ساقتاۋ جانە قايتا وڭدەۋ جاعدايلارىن جاساۋ ءۇشىن شاعىن ونەركاسىپتىك الاڭدار قۇرىلادى. بۇل شارالار اۋىل ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ۆيتسە-پرەمەر جاس مامانداردى اۋىلعا تارتۋ ماقساتىندا 52 مىڭنان استام مامانعا «ديپلوممەن اۋىلعا» جوباسىمەن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا 200 ميلليارد تەڭگە بەرىلگەنىن ايتتى.
- بۇدان باسقا، سوڭعى ەكى جىلدا 460 مەديتسينالىق مامانعا 8,5 ميلليون تەڭگەدەن ءبىرجولعى تولەمدەر بەرىلدى، - دەدى ول.
بوزىمبايەۆ وڭىرلەر اراسىنداعى ينفراقۇرىلىمدىق الشاقتىقتى قىسقارتاتىن شارالاردى اتادى.