اۋىلداعى سايلاۋ ساياسي پارتيالاردىڭ ايماقتارداعى جۇمىسىنا تىڭ سەرپىن بەردى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - اۋىل اكىمدەرىنىڭ جيىنىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىلداعى سايلاۋ ساياسي پارتيالاردىڭ ايماقتارداعى جۇمىسىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«ولار ءوز ۇمىتكەرلەرىن ۇسىنىپ، سايلاۋعا بەلسەنە ارالاستى. ساياسي ۇيىمداردىڭ 1500 دەن استام وكىلى اكىم بولىپ سايلاندى. جاڭا باسشىلاردىڭ قاتارىندا التى پارتيانىڭ مۇشەلەرى بار. ال 700 دەن استام ازامات ءوزىن-ءوزى ۇسىنىپ، سايلاۋدا جەڭىسكە جەتتى.
سايلانعان اكىمدەر جۇمىسقا كىرىسىپ كەتتى، جالپى ناتيجە جامان ەمەس دەۋگە بولادى. ەڭ باستىسى، ولار جەرگىلىكتى جۇرتتىڭ مۇڭ-مۇقتاجىن، شەشىمىن تاپپاي جاتقان تۇيتكىلدەردى جاقسى بىلەدى.
اۋىل-ايماقتىڭ دامۋىنا بولىنگەن بيۋدجەت قاراجاتى دا ءتيىمدى يگەرىلە باستادى. اۋىلداردىڭ كىرىسى كوبەيدى، مەملەكەت تاراپىنان بەرىلەتىن قارجىعا، ياعني دوتاتسياعا تاۋەلدىلىك ازايىپ كەلەدى.
جاقىندا جۇرگىزىلگەن ساۋالناماعا سايكەس اۋىل تۇرعىندارىنىڭ 84 پايىزى ءوز اكىمدەرىنە سەنەتىنى انىقتالدى. بۇل - وتە جاقسى كورسەتكىش. سوندىقتان اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋ ۇدەرىسى الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت اۋدان اكىمىن سايلاۋدىڭ ءتيىمدى-ءتيىمسىز تۇستارىن دا مۇقيات سارالاۋدى تاپسىردى.
«ال اۋدان اكىمدەرىن سايلاۋعا قاتىستى ءارتۇرلى كوزقاراس بار. ءبىرقاتار قوعام قايراتكەرى مەن بەلسەندى ازاماتتار «اۋدان اكىمدەرىن سايلاۋ قاجەت پە، جوق پا» دەگەن ماسەلەنى قايتا قاراۋدى ۇسىنۋدا. بۇل ماسەلەنى ەرلان سايروۆ، البەرت راۋ، مارحابات جايىمبەتوۆ باستاعان دەپۋتاتتار دا كوتەردى.
ولار ەلدە سايلاۋ تىم كوبەيىپ بارا جاتقانىن، جۇرت ساياسي ناۋقانداردان مەزى بولا باستاعانىن ايتۋدا. بۇل پىكىردى اۋىل جانە اۋدان تۇرعىندارى دا قولداپ جاتىر. سايلاۋ ناۋقاندارى جەرگىلىكتى جەردە جۇرگىزىلۋگە ءتيىس ناقتى جۇمىستارعا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن دەگەن پايىمدار دا بار. بۇل پىكىرلەردى ەسكەرگەن ءجون.
وسىعان دەيىن اۋدان اكىمدەرىن سايلاۋ ءتاسىلى ارقىلى 52 اكىم سايلاندى. ەندى ولاردىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن قاراپ كورۋ قاجەت. اۋدان اكىمىن سايلاۋدىڭ ءتيىمدى-ءتيىمسىز تۇستارىن مۇقيات سارالاۋ كەرەك. ماسەلە - اۋدان اكىمدەرىنىڭ سايلاۋىن مىندەتتى تۇردە وتكىزۋ ەمەس، باستى ماقسات: ءبىز وڭ ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋىمىز كەرەك.
ۇكىمەت جانە پارلامەنت دەپۋتاتتارى بىرلەسىپ، وسى ماسەلەنى جان-جاقتى قاراپ، ادىلەتتى، دۇرىس شەشىم قابىلداۋى قاجەت. ەڭ باستىسى، ءاربىر رەفورما سالماقتى كوزقاراسپەن، بايىپپەن جاسالۋى كەرەك»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىز بويىنشا 2334 اۋىل اكىمى سايلاندى.