اۋىل وقۋشىلارى ەندى ج ي كومەگىمەن ءبىلىم الادى: جوبا 2600 مەكتەپتى قامتيدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە بيىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرگە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
2028-جىلعى شىلدەگە دەيىن ەلىمىزدەگى 2,6 مىڭنان استام شاعىن جيناقتى اۋىل مەكتەبى جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ جوباسىمەن قامتىلماق. قازىرگى تاڭدا پيلوتتىق جوبا پاۆلودار جانە قىزىلوردا وبلىستارىنداعى مەكتەپتەردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ءبىلىم الۋشىلاردىڭ مەكتەپ قابىرعاسىنان باستاپ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى قۇزىرەتتەرىن دامىتۋعا قاتىستى بەرگەن تاپسىرمالارىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلماق.
پيلوتتىق جوبا پاۆلودار جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا ورنالاسقان ەلىمىزدىڭ العاشقى 10 مەكتەبىن قامتيدى. جوبا شەڭبەرىندە 4-سىنىپتا وقيتىن 50 دەن استام وقۋشى ماتەماتيكا، سيفرلىق ساۋاتتىلىق، قازاق ءتىلى جانە ورىس ءتىلى پاندەرى بويىنشا وقىتۋ ۇيىمداستىرىلدى. اتالعان جوبا - 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋ شارالارىنىڭ ءبىر بولىگى.
ماڭىزدى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى جۋىردا ءۇرىمجى (ق ح ر) قالاسىندا قازاقستاندىق Q. AI جاساندى ينتەللەكت كومپانياسى مەن الەمدىك دەڭگەيدەگى جاساندى ينتەللەكت سالاسىنىڭ ساراپشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى كەڭەستىڭ مۇشەسى لي كاي-فۋ نەگىزىن قالاعان حالىقارالىق 01.AI كومپانياسى اراسىندا جوبانى كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلۋى بولدى.
جوبا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتىلەدى:
2027-جىلعى قاڭتاردا قاتىسۋشى مەكتەپتەردىڭ سانىن كەمىندە 50 گە دەيىن كوبەيتۋ جوسپارلانۋدا؛
ساۋىردە 440 قا دەيىن؛
2028-جىلدىڭ شىلدەسىنە قاراي ەلىمىزدىڭ 2,6 مىڭعا جۋىق شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرى تولىق قامتىلماق.
وقۋ پروتسەسى قاشىقتان وقىتۋ تەحنولوگيالارىن قولدانا وتىرىپ، گيبريدتى مودەل بويىنشا قۇرىلعان: پەداگوگتەر «ورلەۋ» ۇلتتىق بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ورتالىعىنىڭ بازاسىندا ارنايى جابدىقتالعان ستۋديادان ونلاين رەجيمدە ساباق وتكىزەدى. بۇل ۋاقىتتا اۋىلدىق سىنىپتاردا جەرگىلىكتى مۇعالىمدەر ساباق بارىسىندا بالالارعا ماتەريالدى يگەرۋگە بىرگە كومەكتەسەدى، ال وقۋشىلاردىڭ بەلسەندىلىگى مەن قاتىسۋىن باقىلاۋ ينتەراكتيۆتى كليكەرلەر مەن سيفرلىق قۇرالداردىڭ كومەگىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
سونىمەن ءبىر مەزگىلدە پەداگوگتەردى، مەكتەپ باسشىلارىن جانە اۋداندىق ءبىلىم بولىمدەرىنىڭ ماماندارىن دايارلاۋ جالعاسادى.
«ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق- نىڭ بازاسىندا وتاندىق سۋپەركومپيۋتەرلىك كلاستەردىڭ ەسەپتەۋ قۋاتتارىن پايدالاناتىن ج ي- پلاتفورمانىڭ تەحنولوگيالىق نەگىزى ورنالاستىرىلعان.
Q. AI كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى دميتريي مۋن بىرلەسكەن جوبا قالا مەن اۋىل وقۋشىلارى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسىنداعى الشاقتىقتى جويۋعا ارنالعانىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاندا اۋىلدىق جەرلەردە شامامەن 2,6 مىڭ شاعىن جيناقتى مەكتەپ بار. ولاردا ءار سىنىپتا 5-6 وقۋشىدان ءبىلىم الادى. ءار ءپان بويىنشا بىلىكتى پەداگوگتەردى تارتۋعا بارلىق جەردە مۇمكىندىك بولا بەرمەيدى. ءبىزدىڭ جوبا - وسى مىندەتتى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان پراكتيكالىق قادامداردىڭ ءبىرى. استانانىڭ بىلىكتى مۇعالىمدەرى اۋىل مەكتەپتەرىنە ونلاين فورماتتا تىكەلەي ساباق وتكىزەدى. سونىمەن قاتار سىنىپتاعى مۇعالىم بالالاردىڭ جانىندا، ال ج ي وقۋشىلاردىڭ جاۋاپتارىن تالدايدى، بىلىمدەگى ولقىلىقتار مەن ءالسىز جاقتاردى تابۋعا جانە كىمگە قوسىمشا كومەك قاجەت ەكەنىن ايقىنداۋعا كومەكتەسەدى. ياعني، ءبىز دەربەس ءبىلىم بەرۋ مودەلىنە كوشىپ جاتىرمىز. بۇل رەتتە جاساندى ينتەللەكت مۇعالىمدى الماستىرمايدى، كەرىسىنشە ونىڭ مۇمكىندىگىن ارتتىرىپ، جۇمىسىن ءتيىمدى ەتەدى. بۇگىندە قازاقستاننىڭ ەڭ شاعىن مەكتەپتەرىندە ەلدىڭ بولاشاق عالىمدارى، كاسىپكەرلەرى، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرى مەن تەحنولوگيالىق كوشباسشىلارى ءبىلىم الىپ ءوسىپ كەلەدى. ءدال وسىنداي جوبالار ءۇشىن قازاقستان مەن قىتاي بۇگىندە تەحنولوگيالاردى، تاجىريبە مەن ادامداردى بىرىكتىرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى دميتري مۋن.
قاشىقتان وقىتۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ۇشتاستىرۋ اۋىل وقۋشىلارىنىڭ زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ رەسۋرستارىنا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتىپ، نەعۇرلىم دەربەس وقىتۋ ءتاسىلىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراماستان بالالارعا ساپالى ءبىلىم الۋعا تەڭ مۇمكىندىك جاساۋعا جول اشادى. سونىمەن قاتار جوبا مۇعالىمدەر مەن وقۋشىلاردىڭ تسيفرلىق قۇزىرەتتىلىگىن دامىتۋعا ىقپال ەتۋى كەرەك.
بۇعان دەيىن جاساندى ينتەللەكت ەلدىڭ 2,5 مىڭ اۋىل مەكتەبىنە ەنگىزىلەتىنىن جازدىق.