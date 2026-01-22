ايەل سۇلۋلىعىنا قاتىستى 3 اڭىز
استانا. قازاقپارات - قازىرگى كەزدە قىزدار شىنايى ادەمى بولۋ ءۇشىن قولدارىنان كەلگەندى جاسايدى. الەمدى ادەمىلىك قۇتقارادى دەگەن بار. ادەمىلىكسىز ماحاببات پەن باقىت تا بولمايدى. وسىنىڭ بارلىعى شىندىققا ساي ما؟
ءبىرىنشى اڭىز. «ونشا ادەمى ەمەس قۇربىم جانىمدا جۇرسە، مەن بۇرىنعىدان دا ادەمىرەك كورىنەم». فرانسۋز پسيحولوگتارى پسيحولوگيالىق تاجىريبە جاساۋ ارقىلى ءبىر ايەلدىڭ ادەمىلىگى ەكىنشى ايەلدىڭ تارتىمدى بولىپ كورىنۋىنە سەپتىگىن تيگىزەتىنىن دالەلدەدى. تاجىريبە مىناداي تۇردە جۇرگىزىلگەن: جىگىتتەرگە قىزداردىڭ سۋرەتىن تاراتىپ، قاي توپتاعى قىزدار تارتىمدى كورىنەتىنىن سۇراعان.
ءبىرىنشى توپتا - قاراپايىم قىزدار مەن ءسان كورسەتەتىن كاسىبي قىزدار؛ ەكىنشى توپتا - قاراپايىم قىزدار؛ ءۇشىنشى توپتا - ادەمى جانە ونشا ادەمى ەمەس قىزدار. جىگىتتەردىڭ بارلىعى دەرلىك ءبىرىنشى توپتاعى كاسىبي ءسان كورسەتۋشى قىزداردىڭ جانىندا تۇرعان قاراپايىم قىزداردى ۇناتقانىن ايتقان. سوندىقتان ادەمى، تارتىمدى قۇربىلارىڭىزدىڭ جانىندا جۇرۋگە قىسىلماڭىز. ولاردىڭ جانىندا جۇرگەندە ءسىز دە نازاردان تىس قالمايسىز.
ەكىنشى اڭىز. «ادەمى قىز وزىنە نازاردى كوبىرەك اۋدارادى». ادەمى قۇربىڭىزعا قاراپ، بار الەم ونىڭ اياعىندا جاتقانداي اشۋلانۋدىڭ قاجەتى جوق. بارلىق جىگىت بىردەي ەمەس، ولاردىڭ تالعامدارى ءبىر- بىرىنە ۇقسامايدى. جىگىت كوسمەتيكا پايدالانۋ ارقىلى وزىنە ادەمىلىك جاساپ العان قىزدىڭ جانىندا ەمەس، اقىلدى، سىپايى قىزدىڭ جانىندا ۋاقىت وتكىزگەندى قالايدى. ەر ادامدار باسقى 10 مينۋتتا عانا ايەلدىڭ سىرت كەلبەتىنە ءمان بەرەدى. ادەمىلىگىنە سەنەتىن قىزدار مەن جىگىت سەزىمىنە ءدال سولاي جاۋاپ بەرەتىن قىزداردىڭ ىشىنەن ەكىنشىسى تۇپتەپ كەلگەندە جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزەدى.
ءۇشىنشى اڭىز. «ايەلدەر تەك ادەمى جانە ادەمى ەمەس دەپ اتالاتىن ەكى توپقا بولىنەدى». نەگىزىندە، نازىك جاندىلاردى كوڭىلدى جانە ۋايىمشىل دەپ بولۋ كەرەك. كوڭىلدى قىزدار وزدەرىن ادەمى دەپ سانايدى، سوعان وزدەرىن سەندىرۋگە تىرىسادى. ولار ءارقاشان سەنىمدى جۇرەدى. ال ۋايىمشىل ارۋلار وزدەرىن ادەمى ەمەس دەپ سانايدى. وزدەرى سوعان سەنەدى. سوندىقتان ءوز بەت-الپەتىڭىزدىڭ ولقى تۇستارىن ايتا بەرگەنشە، جاقسى تۇستارىنا ءمان بەرىڭىز. سەبەبى ەر ادامدار ءسىزدىڭ وزىڭىزگە بايقالا قويمايتىن سۇلۋلىعىڭىزدى بايقايدى.
دايىنداعان: گۇلنۇر باقىتبەكوۆا
massaget.kz