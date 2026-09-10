اۋىل مەن قالا بالالارىنىڭ قوسىمشا ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگى تەڭ ەمەس - دەپۋتات
استانا. قازاقپارات - 2030 -جىلعا دەيىن ءاربىر اۋىل بالاسىنا كەمىندە ءبىر تەگىن ۇيىرمە نەمەسە سەكسياعا ناقتى قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن كەشەندى جوسپار ازىرلەۋ قاجەت. بۇل تۋرالى قۇرىلتاي وتىرىسىندا وقۋ-اعارتۋ مينيسترىنە ساۋال جولداعان دەپۋتات شاحماردان بايمانوۆ ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ەلىمىزدە بالالاردىڭ قوسىمشا بىلىمگە قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى. 2025 -جىلدان باستاپ قوسىمشا ءبىلىم بەرۋدى قارجىلاندىرۋ جۇيەسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلۋدە. بۇل ماسەلە «اۋىل» پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىنداعى ۇستانىمدارمەن دە تىكەلەي ۇندەسەدى. باعدارلامادا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە ازاماتتاردىڭ ءبىلىم الۋىنا، دامۋىنا جانە ءوز قابىلەتىن ىسكە اسىرۋىنا تەڭ مۇمكىندىك جاساۋ نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالعان. وسىعان بايلانىستى بۇگىن «اۋىل» پارتياسى فراكسياسى اتىنان اۋىل بالالارىنىڭ قوسىمشا بىلىمگە قولجەتىمدىلىگى ماسەلەسىن كوتەرەمىز، — دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسىندا ەلىمىزدە بالالاردى قوسىمشا بىلىممەن قامتۋ دەڭگەيى 90 پايىزعا جەتىپ، 3,5 ميلليون بالانى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە 2,2 ميلليون بالا تەگىن ۇيىرمەلەر مەن سەكسيالارعا قاتىسادى. قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ سانى 2 مىڭنان استى.
- بۇل - جاقسى كورسەتكىش. الايدا جالپى ستاتيستيكانىڭ ارتىندا اۋىل مەن قالا بالالارىنىڭ ناقتى مۇمكىندىكتەرىندەگى ايىرماشىلىق قالىپ وتىر. بۇگىندە ەلىمىزدە 3,9 ميلليوننان استام وقۋشى ءبىلىم الادى. اۋىل بالاسىنىڭ سپورتپەن، مۋزىكامەن، ونەرمەن، روبوتوتەحنيكامەن، IT جانە تەحنيكالىق شىعارماشىلىقپەن اينالىسۋ مۇمكىندىگى قالاداعى قاتارلاسىنا قاراعاندا ءالى دە شەكتەۋلى. ماسەلە تەك ۇيىرمەنىڭ بار-جوعىندا ەمەس. ماسەلە - تاڭداۋ مۇمكىندىگىندە. قالاداعى بالا ءوز قىزىعۋشىلىعىنا قاراي بىرنەشە باعىتتىڭ ءبىرىن تاڭداي الادى. ال شاعىن جانە شالعاي اۋىلداردا تاڭداۋ كوبىنە مەكتەپتەگى ساناۋلى ۇيىرمەمەن شەكتەلەدى. مينيسترلىك سوڭعى ءۇش جىلدا اۋىلدىق جەرلەردە 1251 كوميۋنيتي- ورتالىق اشىلعانىن حابارلادى. بۇل جۇمىستى قولدايمىز. ەندىگى مىندەت - وسى تاجىريبەنى كەڭەيتىپ، ءاربىر اۋىل بالاسىنا ناقتى مۇمكىندىك بەرۋ. بالانىڭ مۇمكىندىگى ونىڭ مەكەنجايىنا بايلانىستى بولماۋى ءتيىس، - دەدى قۇرىلتاي دەپۋتاتى.
وسىعان بايلانىستى شاحماردان بايمانوۆ «اۋىل» پارتياسىنىڭ فراكسياسى اتىنان مىناداي شارالار ۇسىنادى:
— اۋىل مەن قالا بويىنشا قوسىمشا ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن بولەك ەسەپتەپ، تەك قامتىلعان بالالار سانىن ەمەس، ولارعا قولجەتىمدى ۇيىرمەلەر مەن باعىتتاردىڭ سانىن دا باعالاۋ قاجەت.
— «ءبىر اۋىل - بىرنەشە مۇمكىندىك» قاعيداتىن ەنگىزۋ، جاڭا عيمارات سالۋدى كۇتپەي، مەكتەپتەردى، مادەنيەت ۇيلەرىن، كىتاپحانالار مەن سپورت نىساندارىن ساباقتان كەيىن قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ءۇشىن كەڭىنەن پايدالانۋ كەرەك.
— شاعىن جانە شالعاي اۋىلدارعا موبيلدى قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ قاجەت. ارنايى جابدىقتالعان كوشپەلى توپتار بىرنەشە اۋىلدى تۇراقتى كەستەمەن قامتي الادى.
— اۋىلدا جۇمىس ىستەيتىن قوسىمشا ءبىلىم پەداگوگتەرى مەن جاتتىقتىرۋشىلاردى، مۋزىكا، ونەر، IT، روبوتوتەحنيكا جانە تەحنيكالىق شىعارماشىلىق ماماندارىن ارنايى ىنتالاندىرۋ تەتىگىن قاراستىرۋ قاجەت. ويتكەنى ينفراقۇرىلىم بولعانىمەن، مامان بولماسا، ۇيىرمە جۇمىس ىستەمەيدى.
- قوسىمشا ءبىلىم بەرۋدىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك تاپسىرىسى اياسىندا اۋىلدىق جانە شالعاي ەلدى مەكەندەر ءۇشىن اۋماقتىق تۇزەتۋ كوەففيتسيەنتىن ەنگىزۋ كەرەك. ول اۋىلدىڭ شالعايلىعىن، بالالار سانىن، توپتاردىڭ ناقتى تولىمدىلىعىن، مامانداردى تارتۋ جانە كولىك- لوگيستيكالىق شىعىنداردى ەسكەرۋى ءتيىس.
- قوسىمشا ءبىلىم - بالانىڭ بوس ۋاقىتىن ۇيىمداستىرۋ عانا ەمەس. بۇل - ونىڭ قابىلەتىن اشۋ، وزىنە سەنىمدىلىگىن قالىپتاستىرۋ جانە بولاشاعىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرۋ. اۋىل بالاسىنىڭ تالانتى اۋىلدا قالىپ قويماۋى كەرەك. وسىعان بايلانىستى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنەن اتالعان ۇسىنىستاردى قاراستىرىپ، 2030 -جىلعا دەيىن ءاربىر اۋىل بالاسىنا كەمىندە ءبىر تەگىن ۇيىرمە نەمەسە سەكسياعا ناقتى قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن كەشەندى جوسپار ازىرلەۋدى سۇرايمىز. قالا بالاسىنا قانداي مۇمكىندىك بەرىلسە، اۋىل بالاسىنا دا سونداي مۇمكىندىك بەرىلۋى ءتيىس. بۇل - بىلىمدەگى تەڭ مۇمكىندىك. بۇل — اۋىلدىڭ بولاشاعىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا، — دەدى ول.
بۇعان دەيىن قۇرىلتاي بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىنە شەكتەۋ قويۋ تەتىگىن ناقتىلاۋ ماسەلەسىن كوتەرگەنىن جازعان ەدىك.