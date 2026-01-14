اۋىل مەن قالا مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسى الشاقتىعىن ازايتۋ ءۇشىن نە ىستەلىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا اۋىل مەن قالا مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسى الشاقتىعىن ازايتۋ ءۇشىن نە ىستەلىنىپ جاتقانىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025-جىلعى جولداۋىندا بەرگەن تاپسىرماسىنىڭ اياسىندا اۋىلدىق جانە قالالىق مەكتەپتەردىڭ اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسى الشاقتىعىن قىسقارتۋ ماقساتىندا «Qazaq Digital Mekteby» مودەلى ازىرلەندى. سونىمەن قاتار مينيسترلىكپەن (وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى) «اۋىل مەكتەبى - ساپا الاڭى» اۋىل مەكتەپتەرىندەگى ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا. جوبا اياسىندا مەملەكەت، جەكە سەكتور جانە قوعامدىق قورلاردىڭ قاتىسۋىمەن بىرنەشە وڭىردە جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ماسەلەن، ونىڭ مالىمەتىنشە، 2023-2024 وقۋ جىلىندا اقتوبە وبلىسىندا «سيفرلىق تەحنولوگيالاردى پايدالانىپ، اقتوبە وبلىسىنىڭ شاعىن جيناقتى اۋىلدىق مەكتەپتەرىنىڭ الەۋەتىن دامىتۋ» جوباسىنا بەس ءپان (اعىلشىن ءتىلى، فيزيكا، حيميا، ماتەماتيكا، بيولوگيا) بويىنشا 134 شاعىن جيناقتى مەكتەپ (5304 ءبىلىم الۋشى، 223 پەداگوگ) قاتىستى. ناتيجەسىندە وقۋشىلاردىڭ ءبىلىم ساپاسى جوعارىلادى (اعىلشىن ءتىلى - %3,7، فيزيكا - %2,4، حيميا - %2,7، ماتەماتيكا - %5,1، بيولوگيا - %4,1). بۇگىنگى كۇنى پيلوتتىق جوبا باسقا وڭىرلەرگە تاراتىلدى.
- جالپى قازىرگى كەزدە جوبامەن ەلىمىزدىڭ 17 وڭىرىندەگى 299 تىرەك جانە 1122 شاعىن جيناقتى مەكتەپتەر قامتىلدى. سونداي-اق جوبانى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن «اۋىل مەكتەبى - ساپا الاڭى» تۇجىرىمدامالىق تاسىلدەرى ازىرلەندى، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەمەر 2023-2024 وقۋ جىلىندا الماتى وبلىسىندا 50 مەكتەپتى قامتيتىن جاراتىلىستانۋ- ماتەماتيكالىق باعىت پاندەرى بويىنشا ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «ءبىلىم- يننوۆاتسيا» ليتسەيلەرىنىڭ تاجىريبەسىنە نەگىزدەلگەن جوبا «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ قارجىلاي قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلعانىن ايتادى.
- جوبانى ىسكە اسىرۋ بارىسىندا فيزيكا، حيميا جانە بيولوگيا وقۋ كابينەتتەرىن پراكتيكالىق ساباقتار مەن زەرتحانالىق جۇمىستاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن زاماناۋي جابدىقتارمەن جاراقتاندىرۋ، پەداگوگتەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ، وقۋشىلاردى پاندىك وليمپيادالارعا دايىنداۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە 3847 پەداگوگ بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان ءوتتى، جاراتىلىستانۋ-ماتەماتيكالىق باعىتتاعى پاندەر بويىنشا وقۋشىلاردىڭ ۇلگەرىمى (فيزيكا - %10، حيميا - %6، بيولوگيا - %9)، رەسپۋبليكالىق پاندىك وليمپيادادا جۇلدەلى ورىندارعا (1 - التىن مەدال، 4 - كۇمىس مەدال، 3 - قولا مەدال) يە بولعان وقۋشىلاردىڭ ۇلەسى ارتتى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە ورتا ءبىلىم ساپاسىن تاۋەلسىز باعالايتىن ۇلتتىق زەرتتەۋ ورتالىعىن قۇرۋ ماسەلەسى پىسىقتالاتىنىن جازعان ەدىك.