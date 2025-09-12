اۋىل مەن قالا حالقىنىڭ قايسىسى اۋرۋشاڭ - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر مۇراتوۆ اۋىل مەن قالاداعى اۋرۋشاڭدىق كورسەتكىشتەرى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ۆيتسە- مينيستردەن اۋىل مەن قالا حالقى قانداي اۋرۋلارعا ءجيى ۇشىرايتىنىن سۇرادى. تيمۋر مۇراتوۆ سۇراققا جالپىلاما عانا جاۋاپ بەردى.
- جالپى اۋىل مەن قالا حالقىنىڭ اۋرۋشاڭدىعى، ناۋقاستانۋ جيىلىگى، اۋرۋشاڭدىق سيپاتىندا ايىرماشىلىق جوق. ءبارىمىز ادامبىز. ءبارىمىزدىڭ اعزامىز بىردەي. اۋىلداردا جاراقات الۋ كورسەتكىشى از ەكەنىن سەنىمدى تۇردە ايتا الامىن، قالادان قاراعاندا جاراقات الۋ از، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، 2025 -جىلى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنان اۋىلداردا دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋعا 690 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
بۇعان دەيىن قايتارىلعان اكتيۆتەر قورىنان 5,6 ميلليارد تەڭگە اباي وبلىسىندا مەديتسينالىق نىساندار سالۋعا جۇمسالاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي