ايەل كوشباسشىلاردىڭ الەمدىك سامميتى استانادا ءوتۋى ىقتيمال
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تاريحتا تۇڭعىش رەت بيزنەس پەن مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىنداعى ايەل كوشباسشىلاردىڭ الەمدەگى ەڭ ءىرى فورۋمدارىنىڭ ءبىرى - Global Summit of Women جيىنىن قابىلداۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ىستامبۇلدا وتكەن سامميت قورىتىندىسى بويىنشا حالىقارالىق ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى استانانى كەلەسى شارا وتەتىن ورىن رەتىندە قاراستىرۋدى ۇسىندى. ايتا كەتەيىك، اتالعان جيىندا قازاقستاننىڭ ىسكەر ايەلدەر قاۋىمداستىعىنىڭ (ق ءى ا ق) دەلەگاتسياسى ەرەكشە بەلسەندىلىك تانىتقان بولاتىن.
استانانىڭ پاريج، لوندون، توكيو، سەۋل جانە مادريد سياقتى الەمدىك مەگاپوليستەرمەن ءبىر قاتاردا الەۋەتتى قالالار تىزىمىنە ەنۋىنە ەلوردا ينفراقۇرىلىمىنىڭ جوعارى دايىندىعى مەن Astana Women Summit 2026 فورۋمىنىڭ ءساتتى ءوتۋى نەگىز بولدى.
- ۇلتتىق كومپانيا رەتىندەگى ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز - سينەرگيالىق تيىمدىلىك قالىپتاستىرىپ، ءىس-شاراعا كەلگەن ءاربىر قاتىسۋشىنىڭ ەلىمىزدە تولىققاندى تۋريست رەتىندە ۋاقىت وتكىزۋىنە جاعداي جاساۋ. وسىنداي ءبىر عانا دەمالىس كۇندەرىنىڭ ءوزى قوناقۇيلەردى تولتىرىپ، قوعامدىق تاماقتانۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ جۇمىسىن جانداندىرادى، سايكەسىنشە قالا ەكونوميكاسىنا وراسان زور تابىس اكەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات عازيزوۆ.
بۇگىنگى تاڭدا ەلوردادا ءبىر ۋاقىتتا 18 مىڭنان استام ادامدى قابىلداي الاتىن 317 ورنالاستىرۋ ورنى (قوناقۇيلەر، حوستەلدەر) جۇمىس ىستەيدى. 2025-جىلى ولار كورسەتكەن قىزمەتتەردىڭ كولەمى 74 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى، بۇل الدىڭعى كەزەڭدەگى كورسەتكىشتەن (65 ميلليارد تەڭگە) 14 پايىزعا جوعارى.
2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا جۇرگىزگەن ساۋالناما قورىتىندىسى بويىنشا، ءبىر تۋريستىڭ ورتاشا شىعىنى 309 ا ق ش دوللارىنا دەيىن وسكەن. بۇل ەلوردا قوناقتارىنىڭ تۋريستىك بەلسەندىلىگى مەن تۇتىنۋشىلىق شىعىندارىنىڭ ارتقانىن ايعاقتايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وڭىرلەردى ءىرى حالىقارالىق مەدياجوبالار ارقىلى كەشەندى تۇردە ىلگەرىلەتۋ شەڭبەرىندە جىل سايىنعى ءىس-شارالاردىڭ وقيعالار كۇنتىزبەسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇنتىزبەدە جوسپارلانعان 55 ءىس-شارانىڭ 16 سى وڭىرلەردە ءساتتى ۇيىمداستىرىلدى. بۇل شارالارعا كەلگەن كورەرمەندەر مەن قوناقتاردىڭ جالپى سانى 150 مىڭنان اسىپ جىعىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان تۋريزمىن ناسيحاتتاۋعا حالىقارالىق بلوگەرلەر تارتىلدى.