اۋىل مەكتەبىنە باسشى تابۋ نەگە قيىن
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنداعى مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ 4 پايىزى - زەينەتكەرلىك جاستا. بۇعان قوسا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى باسشىلارىنىڭ 15 لاۋازىمى بوس تۇر.
وبلىستاعى 362 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتە 12 مىڭنان استام پەداگوگ ەڭبەك ەتەدى. ءبىلىم سالاسىنداعى كادرلىق جاڭارۋ ماسەلەسى مەكتەپ باسشىلارى دەڭگەيىندە ايتارلىقتاي وزەكتى بولىپ وتىر.
وڭىرلىك ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ايماقتاعى مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ ورتاشا جاسى - 48 جاس. ال زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن باسشىلاردىڭ سانى - 14 ادام. بۇل جالپى ديرەكتورلار قۇرامىنىڭ شامامەن 4 پايىزى. ءبىر قاراعاندا، كورسەتكىش اسا جوعارى بولىپ كورىنبەۋى مۇمكىن. الايدا بۇل جەردەگى ماسەلە جەرگىلىكتى ءبىلىم سالاسىنىڭ باسقارۋشىلىق بۋىنىنداعى كادرلاردىڭ جاڭارۋى قانشالىقتى جىلدام ءجۇرىپ جاتقانىنا قاتىستى. زەينەت جاسىنداعى مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ سانى 2024 -جىلى - 27, 2025 -جىلى 18 بولعان. بيىل كورسەتكىش ءسال تومەندەگەنىمەن، جاڭارۋ ۇدەرىسى باياۋلاپ قالعانىن بايقاۋعا بولادى.
- ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن مەكتەپ باسشىلارىنا ءتيىستى حابارلامالاردى جەتكىزدى. ەڭبەك شارتتارىنىڭ (قوسىمشا كەلىسىمدەردىڭ) قولدانىلۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن اتالعان باسشىلارمەن ەڭبەك قاتىناستارى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن توقتاتىلاتىن بولادى، - دەيدى وڭىرلىك ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇرگۇل ازانبايەۆا.
زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن ديرەكتورلاردىڭ قىزمەتى اۆتوماتتى تۇردە جالعاسپايدى. ەڭبەك شارتىنىڭ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن ولاردىڭ ورنىنا جاڭا باسشىلار كەلۋى ءتيىس.
15 ديرەكتوردىڭ ورنى ۇڭىرەيىپ تۇر
قازىرگى تاڭدا ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى بويىنشا 15 باسشىنىڭ ورنى بوساپ قالعان. باسقارما مالىمەتىنشە، ولاردىڭ باسىم بولىگى جازعى كەزەڭدە مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ وزگە ەلدى مەكەندەرگە قونىس اۋدارۋىنا بايلانىستى پايدا بولعان. كادرلىق قۇرامدى تولىقتىرۋ ءۇشىن 17 كونكۋرستىق ءراسىم وتكىزىلىپ، ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 104 ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ باسشىسى تاعايىندالعان. سوعان قاراماستان 15 بوس ورىننىڭ ساقتالۋى مەكتەپ باسشىلارىن ىرىكتەۋ ماسەلەسىنىڭ تولىق شەشىلمەگەنىن كورسەتەدى.
اسىرەسە، بۇل پروبلەما اۋىلدىق جەرلەردەگى مەكتەپتەر ءۇشىن وزەكتى. انىقتاعانىمىزداي، بوس ديرەكتورلىق لاۋازىمداردىڭ باسىم بولىگى اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردەگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا تيەسىلى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اۋىلدىق مەكتەپتەردەگى باسشىلىق قىزمەتتەرگە كادر تارتۋ ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن تالاپتاردى قايتا قاراۋ قولعا الىنعان. ق ر وقۋ -اعارتۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ 2026 -جىلعى 19-ماۋسىمداعى №173-نق بۇيرىعىمەن شاعىن جيناقتى مەكتەپ ديرەكتورلارىنا قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن.
اتاپ ايتقاندا، شاعىن جيناقتى مەكتەپ ديرەكتورلارى ءۇشىن تالاپ ەتىلەتىن بىلىكتىلىك ساناتىن «پەداگوگ- ساراپشىدان» «پەداگوگ- مودەراتورعا» دەيىن تومەندەتۋ جانە پەداگوگيكالىق ەڭبەك وتىلىنە قويىلاتىن تالاپتى 5 جىلدان 3 جىلعا دەيىن قىسقارتۋ كوزدەلگەن. ءبىلىم باسقارماسى بۇل وزگەرىستەر شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرگە باسشىلىق جاساي الاتىن مامانداردىڭ قاتارىن كەڭەيتىپ، اۋىلداعى باسقارۋشى كادر تاپشىلىعىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى.
دەيتۇرعانمەن بۇل جەردە دە ماڭىزدى ساۋال تۋىندايدى: ديرەكتورلىققا قويىلاتىن تالاپتاردى تومەندەتۋ كادر تاپشىلىعىن شەشكەنىمەن، مەكتەپ باسقارۋ ساپاسىنا قالاي اسەر ەتەدى؟
تاجىريبە بار، ءبىراق جاڭارۋ ودان دا وزەكتى
ءبىلىم سالاسىنىڭ شەنەۋنىكتەرى زەينەت جاسىنداعى ديرەكتورلاردىڭ قىزمەت اتقارۋىن ولاردىڭ كوپجىلدىق پەداگوگيكالىق ءارى باسقارۋشىلىق تاجىريبەسىمەن بايلانىستىرادى. باسشىلاردى ىرىكتەۋ كەزىندە جاس مولشەرى جالعىز كريتەري ەمەس. كاسىبي قۇزىرەت، ەڭبەك ءوتىلى، باسقارۋشىلىق تاجىريبە جانە بەلگىلەنگەن بىلىكتىلىك تالاپتارىنا سايكەستىك ەسكەرىلەدى.
بۇل ۇستانىمنىڭ ەكىنشى جاعى - باسقارۋشى كادرلاردىڭ جاڭارۋ قارقىنى. مەكتەپ ديرەكتورى ونداعان جىلدىق تاجىريبەسى بار مامان بولۋى مۇمكىن. ءبىراق سول ۋاقىتتا ديرەكتورلىق قىزمەتكە دايىندالىپ جۇرگەن جاس پەداگوگتەردىڭ باسقارۋشىلىق تاجىريبە جيناقتاپ، جاڭا بۋىن رەتىندە وسۋىنە مۇمكىندىك قانشالىقتى جەتكىلىكتى دەگەن سۇراق تۋىندايدى. ەگەر زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن ديرەكتورلار ەڭبەك شارتتارىنىڭ مەرزىمى اياقتالعان سوڭ قىزمەتتەن كەتسە، ولاردىڭ ورنىنا لايىقتى باسقارۋشى كادر بولۋى كەرەك.
مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ كەلەسى بۋىنىن وبلىس قانشالىقتى جۇيەلى تۇردە دايىنداپ جاتقانى دا بەيمالىم. بۇل رەتتە پەداگوگيكالىق كادر رەزەرۆى، جاس ديرەكتورلاردى دايارلاۋ، اۋىل مەكتەپتەرىنە باسشىلار تارتۋ جانە ديرەكتورلىق لاۋازىمدارعا ۇمىتكەرلەردى الدىن الا دايىنداۋ ماڭىزدى بولماق.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلىمىزدە مەكتەپ ديرەكتورلارىن تاعايىنداۋ قاعيدالارى وزگەردى.
اۆتورلار
مۇرات اياعان