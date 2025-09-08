اۋىل شارۋاشىلىعىن اۋقىمدى قولداۋ ەلىمىزدە بۇرىن-سوڭدى بولماعان - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزىق اگروەكونوميكاعا كوشۋ ءۇشىن ۇكىمەتتىڭ ناقتى جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى.
- اۋىل شارۋاشىلىعىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ قاجەت. بۇل سالاعا تىڭ سەرپىن بەرۋ ءۇشىن مەملەكەت سوڭعى جىلدارى رەفورما جۇرگىزىپ جاتىر. قوماقتى قاراجات ءبولىنىپ جاتىر، بيىل شارۋالاردى قولداۋعا ءبىر تريلليون تەڭگە جۇمسالدى. قاجەتتى نەسيەلەر ۋاقىتىندا بەرىلدى. مۇنداي اۋقىمدى قولداۋ ەلىمىزدە بۇرىن-سوڭدى بولماعان. ءبىراق، اگروونەركاسىپتىڭ وراسان زور الەۋەتىن تولىق اشۋعا بۇل شارالاردىڭ ازىرگە جەتكىلىكسىز ەكەنى انىق. ماسەلە - قاراجاتتىڭ كولەمىندە ەمەس، ەڭ باستىسى، ونى ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەت. وزىق اگروەكونوميكاعا كوشۋ ءۇشىن ۇكىمەتتىڭ ناقتى جوسپارى بولۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا.
مەملەكەت باسشىسى مالىمدەگەندەي، قازىر اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەيتىن ءبىرقاتار ءىرى جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- وعان وتاندىق جانە شەتەلدىك ينۆەستورلار قاتىسىپ جاتىر. ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 2 ميلليارد دوللاردان اسادى. ءۇش مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلادى. ونىمدەر الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىنە تاسىمالدانادى. مۇنداي جوبالاردىڭ اۋقىمىن كەڭەيتۋ قاجەت. ءار ايماقتا دايىن ءونىمدى وندىرىستەن دۇكەن سورەسىنە دەيىن جەتكىزەتىن ءاربىر ءوڭىردىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي ءبىرتۇتاس جەلى قالىپتاسۋى كەرەك. كوپتەگەن ايماقتا ءوندىرىستىڭ بارلىق ساتىسىن قامتيتىن ۇزدىك اگروكاسىپورىندار بار. ولاردى جۇرتشىلىق جاقسى بىلەدى. بۇل كاسىپورىندار سيفرلاندىرۋ تاسىلدەرىن جاپپاي ەنگىزۋ ارقىلى ءوندىرىستىڭ تيىمدىلىگىن الدەقايدا ارتتىرىپ جاتىر. ۇزدىك اگروكاسىپورىندار اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن شىعارۋدان باستاپ ونى تەرەڭ وڭدەۋگە دەيىن تۇتاس ءوندىرىستى تولىعىمەن جولعا قويىپ، زور تابىسقا جەتىپ وتىر. سوندىقتان وسىنداي اگروحولدينگتەردىڭ تاجىريبەسىن تاراتۋ ءۇشىن بارىنشا جاعداي جاساعان ءجون، - دەپ ناقتىلادى پرەزيدەنت.
سونداي- اق قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل تاپسىرما قۇزىرلى مينيسترلىكتىڭ جانە قوعامدىق ۇيىمداردىڭ مىندەتى ەكەنىن ەسكە سالدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، اتالعان قادام يننوۆاتسيا مەن عىلىمي جاڭالىقتاردى اۋىل شارۋاشىلىعىندا كەڭىنەن قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەكىنشى، ءۇشىنشى ا ە س قۇرىلىسىن جوسپارلاۋدى قازىر باستاۋ كەرەكتىگىن ايتقان ەدى.
