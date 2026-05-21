اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ كولەمى 9,6 پايىزعا ارتقان: پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى اسايىن بايحانوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، پرەزيدەنتكە ءوڭىردىڭ بىلتىرعى جانە 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.
اسايىن بايحانوۆ:
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، پاۆلودار وبلىسىندا بارلىق نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا وڭ ديناميكا بايقالاتىنى جونىندە باياندادى.
ءوڭىر ەكونوميكاسىنا شامامەن 1,3 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، ءوسىم 47 پايىزدى قۇراعانىن ايتتى.
ينۆەستيتسيا تارتۋ جونىنەن وبلىس رەسپۋبليكاداعى كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى.
بىلتىر ونەركاسىپ ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 4,1 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ەلىمىزدە وندىرىلەتىن كومىر مەن فەرروقورىتپانىڭ 58 پايىزى، ەلەكتر قۋاتىنىڭ 42 پايىزى پاۆلودار وبلىسىنا تيەسىلى.
اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جالپى كولەمى 9,6 پايىزعا ارتىپ، 571,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. ىلعال ۇنەمدەۋ تەحنولوگياسىن قولدانۋ بويىنشا پاۆلودار وبلىسى وڭىرلەر اراسىندا الدىڭعى قاتاردان كورىنىپ، شارۋالار كارتوپ، كۇنباعىس جانە قاراقۇمىقتى مول جينادى.
الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋ بارىسى تۋرالى اقپارات بەردى.
وڭىردە 30 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى اشىلىپ، قالالاردا 2 مەكتەپ جانە اۋىلداردا 3 مەكتەپ، سونداي-اق 30 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى بوي كوتەردى. بيىل تاعى 2 مەكتەپ سالۋ جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار 5 ءىرى جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان.
بىلتىر اۋىلداردىڭ بارلىعى تازا اۋىز سۋعا قول جەتكىزگەنىن مالىمدەدى.
ء وڭىردىڭ ءۇش قالاسىنداعى قوعامدىق كولىك پاركى تولىق جاڭارتىلدى.
جاقسى جاعدايداعى اۆتوكولىك جولدارىنىڭ ۇلەسى 96 پايىزعا كوبەيىپ، 621 شاقىرىم اۆتوكولىك جولى جانە اۋىل ىشىندەگى كوشەلەر جوندەلدى. بيىل وڭىردەگى پەرسپەكتيۆتى اۋىلداردىڭ كىرەبەرىس جولدارىن اسفالتتاۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەرتىس وزەنى ارقىلى وتەتىن جاڭا كوپىر سالۋ، اۋەجايدىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىن جانە «شاحتەر» ساياباعىن جاڭعىرتۋ، ترامۆاي پاركىن جاڭارتۋ، ءۇشىنشى گرەس سالۋ جانە «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ القابى» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى پرەزيدەنت تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋى جايىندا ەسەپ بەردى.
پرەزيدەنت ەكىباستۇز قالاسىنىڭ اۋە قاتىناسىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ، وبلىس اكىمىنە شاھاردا جاڭا اۋەجاي اشۋ ماسەلەسىن جان-جاقتى پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
بۇل جوبانى ىسكە اسىرۋ ءوڭىردىڭ كولىك-ترانزيت الەۋەتى مەن ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرا تۇسەدى. سونىمەن قاتار ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق تۇرعىدان ودان ءارى دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى.
مەملەكەت باسشىسى ينۆەستيتسيا تارتۋ، الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە ينجەنەرلىك-كوممۋنالدىق كەشەندى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ جونىندە مىندەت جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.