«اۋىل» پارتياسىنىڭ وكىلدەرى پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن تۇسىندىرۋگە كىرىستى
استانا. KAZINFORM - «اۋىل» پارتياسى اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا بەرىلگەن پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرمالارىن كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىنا كىرىستى، دەپ حابارلايدى پارتيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وتكەن اپتادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمى ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى وڭىرلەردىڭ دامۋىنا ايرىقشا نازار اۋدارىپ، اۋىلدىڭ ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ ءوسۋ نۇكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى: «تۇپتەپ كەلگەندە، اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ماسەلەسىنە جالپى اۋىل-ايماقتاردى، ياعني بۇكىل ەلدى دامىتۋ دەپ قاراعان ءجون».
مەملەكەت باسشىسى وڭىرلەردىڭ دامۋى اگروونەركاسىپتىك كەشەننىڭ تىكەلەي فۋنكسياسى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا پ ك- ءنىڭ دامۋى اۋىلدىق اۋماقتاردىڭ نىعايۋىنا، ال بۇل ءوز كەزەگىندە وڭىرلەر مەن جالپى ەلدىڭ وسۋىنە ىقپال ەتەدى.
فورۋم وتكىزىلگەننەن كەيىن دەرەۋ «اۋىل» پارتياسى مەملەكەت باسشىسى قويعان مىندەتتەر مەن باستامالاردى تۇسىندىرۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار ءىس-شارالاردى ۇيىمداستىردى.
اتاپ ايتقاندا، «اۋىل» پارتياسى دەلەگاتسياسى، پارتيا ءتوراعاسى، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىس دەپۋتاتى، اگرارلىق ماسەلەلەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك ەگىزبايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن سىرداريا اۋدانىنىڭ بەسارىق اۋىلىنا بارىپ، جەرگىلىكتى اۋىل شارۋاشىلىعى كووپەراتيۆىنىڭ جانە فەرمەرلىك شارۋاشىلىقتاردىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.
سونداي-اق، شارۋالار مەن اگروونەركاسىپتىك سالا قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزىلدى. كەزدەسۋلەر بارىسىندا ول پرەزيدەنتتىڭ اۋىل تۇرعىندارىنىڭ تابىسىن ارتتىرۋعا، مال شارۋاشىلىعىن قولداۋدى كەڭەيتۋگە جانە ا و ك- ءتى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان نەگىزگى يدەيالارى مەن باستامالارىن جان-جاقتى ءتۇسىندىردى.
سونىمەن قاتار، پارتيا ءتوراعاسى قىزىلوردا وبلىستىق فيليالىنىڭ اكتيۆىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ايماقتىق دەڭگەيدە پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ مەحانيزمدەرى، سونداي-اق «اۋىل» پارتياسىنىڭ پرەزيدەنت قويعان مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋداعى ءرولى مەن ورنى تالقىلاندى. كەزدەسۋ اياسىندا پارتيانىڭ ەڭ بەلسەندى مۇشەلەرى ۆەدومستۆولىق ناگرادالارمەن جانە «اۋىل» پارتياسىنىڭ مەرەيتويلىق مەدالدارىمەن ماراپاتتالدى.
ساپار بارىسىندا سەرىك ەگىزبايەۆ «قايسار» ۆولەيبول جانە گاندبول كومانداسىنىڭ ويىنشىلارىمەن دە كەزدەستى. سپورتشىلار اۋىل ايماقتارىن دامىتۋ ستراتەگياسىن قولدايتىنىن ءبىلدىرىپ، «اۋىل» پارتياسىنا قوسىلۋ شەشىمىن قابىلدادى. سالتاناتتى جاعدايدا ولارعا پارتيالىق بيلەتتەر تابىستالدى.