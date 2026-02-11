اۋىل پارتياسى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن رەفەرەندۋمعا شىعارۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى، «اۋىل» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك ەگىزبايەۆ پارتيالاستارى اتىنان قازاقستاندىقتاردى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن قولداۋعا شاقىردى.
- «اۋىل» پارتياسى رەسپۋبليكا ايماقتارىندا كونستيتۋتسيا جوباسىن ءتۇسىندىرۋ باعىتىندا اۋقىمدى قوعامدىق تالقىلاۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىردى. اتاپ ايتساق، قاراعاندى، قىزىلوردا، سولتۇستىك قازاقستان، قوستاناي، كوكشەتاۋ، شىمكەنت وڭىرلەرىندە، باسقا دا ايماقتاردا حالىقپەن كوپتەگەن كەزدەسۋ وتكىزدى، وتكىزىلىپ تە جاتىر. وسى تۇرعىدان العاندا «اۋىل» پارتياسى ۇسىنعان قوعام ءۇشىن ماڭىزدى سانالاتىن ءبىرقاتار باعىتتىڭ، سونىڭ ىشىندە قازىرگى جانە كەلەر ۇرپاقتىڭ دەنساۋلىعى مەن ومىرىنە اسا ماڭىزدى ەكولوگيا، قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە تابيعي رەسۋرستارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ قاعيداتتارىنىڭ كونستيتۋتسيا جوباسىندا كورىنىس تابۋى بىرلەسىپ جۇرگىزگەن جۇمىستاردىڭ ناقتى ناتيجەسى دەپ بىلەمىن، - دەدى ول كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
ايتۋىنشا، اۋىل حالقى كونستيتۋتسيا جوباسىنداعى جاڭاشىلدىقتاردى تۇسىنىكتىكپەن قابىلداپ وتىر.
- تالقىلاۋ بارىسىندا اۋىل تۇرعىندارى بۇل وزگەرىستەردى تەك قۇقىقتىق نورمالار ەمەس، كۇندەلىكتى ومىرگە تىكەلەي اسەر ەتەتىن ناقتى تەتىكتەر رەتىندە قابىلداپ وتىر. وسى ورايدا ماڭىزدى ءبىر جايتتى ايتقىم كەلەدى. كەزدەسۋلەردە بارلىق ازاماتتار ءبىراۋىزدان بۇل قۇجاتتى حالىقتىڭ شەشىمىمەن بەكىتەتىن ۋاقىت جەتتى دەگەن پىكىردى جيى ايتتى. سوندىقتان كونستيتۋتسيا جوباسىن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمعا شىعارۋدى ۇسىنامىز. بارلىق وتانداستارىمىزدى جاڭا كونستيتۋتسيامىزدى قولداۋعا شاقىرامىن، - دەدى سەرىك ەگىزبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، Kazinform اگەنتتىگىنىڭ Telegram ارناسىندا وسى وتىرىستىڭ ءماتىن ترانسلياتسياسى بەرىلىپ جاتىر.