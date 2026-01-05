21:56, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ايۋدىڭ ءوتىن وندىرۋگە تىيىم سالىندى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيادا ايۋدىڭ ءوتىن وندىرۋگە تىيىم سالىندى. بيلىك مۇنداي شەشىمدى جانۋارلاردى قورعاۋ ماقساتىندا قابىلداپ وتىر. ەندى زاڭدى بۇزعاندار 5 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
بۇگىندە 200-گە جۋىق ايۋ ءالى دە تەمىر توردا ءوسىرىلىپ جاتىر. كليمات، ەنەرگەتيكا جانە قورشاعان ورتا مينيسترلىگى فەرمەرلەر جابايى اڭداردى ساتىپ جىبەرگەنگە دەيىن ولارعا التى ايلىق جەڭىلدىك كەزەڭى مەن قارجىلاي قولداۋ ۇسىنىلاتىنىن مالىمدەدى.
جالپى وڭتۇستىك كورەيادا ايۋدىڭ ءوتىن دارىلىك ماقساتتا پايدالانۋ ءۇشىن اڭداردى فەرمادا وسىرۋگە 1980 -جىلداردىڭ باسىندا رۇقسات بەرىلگەن. ءبىراق بۇل يندۋستريا اۋەل باستان قوعامنىڭ سىنىنا ۇشىراعان ەدى.
