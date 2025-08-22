ايۋدى اتۋعا بولا ما؟
استانا. قازاقپارات - تارباعاتايدى جايلاعان جۇرت جاپىرىلا كوشىپ جاتىر. ويتكەنى جايلاۋدا وتىرا بەرۋ قاۋىپ بولىپ بارادى. مال-جانعا ايۋ مازا بەرمەي تۇر.
ەندى قايتپەك كەرەك؟ مالعا اۋىز سالعان جىرتقىش ادامعا شاپپاي ما؟ ودان قۇتىلۋدىڭ جولى قايسى؟ جالپى ايۋدى اتۋعا بولا ما الدە بولماي ما؟
قورباڭداعان قوڭىر ايۋدان ورىستەگى قوي، تابىن سيىر، ءۇيىر-ءۇيىر جىلقى ۇركىپ، ءتور جايلاۋدان بۇزىلا كوشتىك. اقسۋاتتىق شارۋا وسىلاي دەيدى. تارباعاتايدىڭ باۋرايىندا قار جاۋعانشا وتىراتىن جۇرت، سۋىر ىنگە كىرمەي جايلاۋدان كوشتى. وعان سەبەپ قوتاندى اڭدىعان قوڭىر ايۋ.
ەلدە ايۋدىڭ ەكى ءتۇرى بار. ءبىرى تيان-شان ايۋى، ەكىنشىسى قوڭىر ايۋ. 2024 -جىلعى ساناق بويىنشا شىعىستا 3066 قوڭىر ايۋ كوزگە ىلىككەن. ەندى جۇرت اشىنعان ايۋدى ازايتپاساق، مال تۇگىل جانعا قيىن بولا ما دەپ الاڭداۋلى.
ەرزات بايقاداموۆ، اڭشى:
- ءيا، ايۋدى اتۋعا بولمايدى ەمەس بولادى. ول ءۇشىن الدىمەن رۇقسات كەرەك. اتالىقتار مەن قىسىر قالعان كىرەكەيدى ەندى ەكى جەتىدەن سوڭ، ياعني قىركۇيەكتىڭ العاشقى سەنبىسىنەن قاراشاعا دەيىن، كوكتەمدە 15- ءساۋىر مەن 15- مامىر ارالىعىندا اۋلاۋعا بولادى. ال مالشىنىڭ وزىنە نەمەسە مالىنا قاۋىپ تونسە رۇقسات الماي-اق، اڭ اۋلاۋ مەرزىمدەرىنە قاراماستان اتۋعا جول بەرىلەدى. تەك مالشى ونى اۋماقتىق ينسپەكسياعا دالەلدەۋى ءتيىس.
قورباڭداعان قوڭىر ايۋدى وڭدى-سولدى قىرا بەرۋگە تاعى بولمايدى. ءوز بەتىنشە اتقاندارعا زاڭ قاتال. رۇقساتسىز ايۋ اتقاندار كەلگەن زالالعا قاراي 3000 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن ايىپپۇل تولەيدى نەمەسە 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
24.kz