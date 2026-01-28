ايدوس سارىم سيفرلىق قۇقىقتاردى كونستيتۋتسيادا بەكىتۋدىڭ ءمانىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار اياسىندا ازاماتتاردىڭ سيفرلىق كەڭىستىكتەگى قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى، كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيا مۇشەسى ايدوس سارىم Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە قىلمىس سيپاتى وزگەرىپ، زاڭبۇزۋشىلىقتاردىڭ ەداۋىر بولىگى ينتەرنەت پەن سيفرلىق ورتاعا اۋىسىپ كەلەدى. بۇل جاعداي جاڭا قۇقىقتىق تاسىلدەردى تالاپ ەتتى.
- قازىر قىلمىستىڭ باسىم بولىگى سيفرلىق كەڭىستىككە كوشىپ بارادى. ينتەرنەتتە قىلمىس جاساۋ ءۇشىن كۇش قولدانۋدىڭ قاجەتى جوق، تەك تەتىگىن بىلسەڭ جەتكىلىكتى. ادامنىڭ سيفرلىق قۇقىقتارى ونىڭ فيزيكالىق قۇقىقتارىمەن بىردەي قورعالۋى كەرەك دەگەن ۇستانىم ۇسىنىلدى، - دەدى ايدوس سارىم.
سونىمەن قاتار ول سەنزۋرانىڭ ءسوز بوستاندىعى مەن باسپا ءسوز ەركىندىگىن شەكتەۋگە باعىتتالماعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيادا سەنزۋراعا تىيىم سالۋ، وي ەركىندىگى مەن ءسوز ەركىندىگى قاعيداتتارى وزگەرىسسىز ساقتالادى.
ودان بولەك، دەپۋتات حالىقارالىق قۇقىقتا كوزدەلگەن بەلگىلى ءبىر شەكتەۋلەرگە دە توقتالدى. مۇنداي نورمالار ادامنىڭ ومىرىنە نەمەسە مەملەكەتتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە قاۋىپ تونگەن جاعدايدا عانا قولدانىلۋى مۇمكىن.
- بۇل حالىقارالىق ستاندارتتاردا بار قاعيداتتار. ءبىز ولاردى ۇلتتىق زاڭناماعا سايكەستەندىرۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ وتىرمىز، - دەپ تۇيىندەدى ايدوس سارىم.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ول كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ 3-وتىرىسىندا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ وكىلەتتىكتەرى ارتاتىنىن ايتقان ەدى.