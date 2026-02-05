ايداربەك قوجانازاروۆ جاڭا كونستيتۋتسيادا تەڭگەنى ۇلتتىق ۆاليۋتا دەپ بەكىتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايداربەك قوجانازاروۆ كونستيتۋتسيادا «قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتاسى - تەڭگە» دەپ ناقتى بەكىتۋ باستاماسىن كوتەردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق ۆاليۋتا - مەملەكەتتىڭ ەكونوميكالىق تاۋەلسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن ايقىندايتىن نەگىزگى كورسەتكىشتىڭ ءبىرى. ءتول ۆاليۋتا دەربەس اقشا- نەسيە ساياساتىن جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. قارجى جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى. ىشكى نارىقتى قورعايدى. الەمدىك داعدارىستارعا دەر كەزىندە جاۋاپ بەرۋگە جول اشادى.
— تەڭگە ەل ازاماتتارىنىڭ كۇندەلىكتى ومىرىمەن تىعىز بايلانىستى. ول ەڭبەكاقى تولەۋدە، ساۋدا- ساتتىقتا، قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا، جالپى ەكونوميكالىق قاتىناستاردىڭ بارلىعىندا قولدانىلادى. دەمەك، تەڭگە ەل ەكونوميكاسىنىڭ جۇمىس ىستەۋ تەتىگىن عانا ەمەس، قوعامنىڭ الەۋمەتتىك احۋالىن دا ايقىندايدى. ۇلتتىق ۆاليۋتا مەملەكەتتىڭ تاريحي جولىن، تاۋەلسىزدىك كەزەڭىندەگى قالىپتاسۋ تاجىريبەسىن دە بەينەلەيدى. تەڭگە — قازاقستاننىڭ ءوز دامۋ باعىتىن تاڭداعانىن، قارجىلىق جانە ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان دەربەس مەملەكەت رەتىندە ورنىققانىن كورسەتەدى، — دەدى ا. قوجانازاروۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 8- وتىرىسىندا.
تەڭگەنىڭ مارتەبەسىن كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە بەكىتۋ قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق دەربەستىك قاعيداتىن ايقىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تەڭگەنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق ماڭىزىن اتا زاڭ دەڭگەيىندە ناقتىلاپ، قارجى-ۆاليۋتا اينالىمى سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ساباقتاستىعىن قامتاماسىز ەتەدى. ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا قارجىلىق جانە ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتىڭ قۇقىقتىق نەگىزدەرىن نىعايتادى.
- وسى ماسەلەنى اتا زاڭدا بەكىتۋ ارقىلى ونى تۇبەگەيلى شەشىپ، بولاشاقتا ءارتۇرلى الىپ قاشپا پىكىرلەر مەن الىپساتارلىق اڭگىمەلەردىڭ الدىن الار ەدىك. الايدا الەمدىك قارجىلىق ارحيتەكتۋرانىڭ وزگەرۋ جاعدايىندا ۇلتتىق ۆاليۋتا ماسەلەسىن ناقتى ءارى ايقىن رەتتەۋدىڭ ماڭىزى ارتا تۇسۋدە. مۇنداي كەزەڭدە مەملەكەتتىڭ ءوز ۆاليۋتاسىنا قاتىستى ۇستانىمىن ەڭ جوعارى قۇقىقتىق دەڭگەيدە بەكىتۋ ەرەكشە وزەكتىلىككە يە، - دەيدى Respublica پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ مارتەبەسىن كونستيتۋتسيادا بەكىتۋ ەكونوميكالىق دەربەستىكتى ناقتىلايدى، تەڭگەنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق ماڭىزىن كۇشەيتەدى، قارجى ساياساتىنىڭ ساباقتاستىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
- قازىر تەڭگە مارتەبەسى زاڭمەن رەتتەلگەن. قر ۇلتتىق بانكى تۋرالى زاڭعا سايكەس، ۇلتتىق ۆاليۋتامىز - تەڭگە. الايدا الەمدىك قارجى جۇيەسى وزگەرىپ جاتقان جاعدايدا بۇل ماسەلەنى كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە ناقتىلاۋ اسا ماڭىزدى دەپ ويلايمىن. ۇلتتىق ۆاليۋتانى كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە كورسەتۋ حالىقارالىق تاجىريبەدە كەڭ تارالعان. تۇركيا، گۇرجىستان، وزبەكستان سياقتى ەلدەردىڭ كونستيتۋتسيالارىندا قارجى جۇيەسىنە قاتىستى نورمالار كورسەتىلگەن. ال ازەربايجان، ارمەنيا، قىرعىزستاننىڭ اتا زاڭىندا اقشا بىرلىگى ناقتى بەلگىلەنگەن، - دەيدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن «قازاقستان زاڭگەرلەر وداعى» كونستيتۋتسيا جوباسىن بۇكىلحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارۋ ۇسىنىسىن قولداعانىن جازعانبىز.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى