«ايداعانى بەس ەشكى، ىسقىرىعى جەر جاراتىننىڭ» ءبارى پاتريوت ەمەس - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - ناعىز وتانشىل ازامات ۇندەمەي ءجۇرىپ، ۇلكەن ءىس بىتىرەدى. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مەنىڭشە، وتانشىلدىق دەگەن ۇلى سەزىم جىلتىراق سوزبەن، جالعان ارەكەتپەن باعالانباۋعا ءتيىس. ناعىز وتانشىل ازامات جۇرتتىڭ الدىندا كەۋدەسىن سوعىپ كوپىرمەيدى، ەتەگى جاسقا تولىپ ەڭىرەمەيدى، وڭدى-سولدى سۇحبات بەرىپ دىلمارسىمەيدى. ۇندەمەي ءجۇرىپ، ۇلكەن ءىس بىتىرەدى. «ايداعانى بەس ەشكى، ىسقىرىعى جەر جاراتىننىڭ» ءبارى پاتريوت ەمەس. وتانشىل بولۋ - تۋعان ەلىڭنىڭ، وتباسىڭنىڭ يگىلىگى ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتۋ دەگەن ءسوز. قوقىستى جيناۋ، تال ەگۋ، تابيعاتتى ايالاۋ، ۇلكەنگە قۇرمەت، كىشىگە ىزەت كورسەتۋ دە - وتانشىلدىقتىڭ بەلگىسى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ايماقتارعا ءىس ساپارمەن بارعاندا ينجەنەرلەرمەن، جۇمىسشىلارمەن، مۇعالىمدەرمەن، دارىگەرلەرمەن، شارۋالارمەن، اسكەري قىزمەتشىلەرمەن، مادەنيەت قايراتكەرلەرىمەن كەزدەسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ولاردىڭ ءبارى -سۇيىكتى وتانىمىزدىڭ ناعىز پاتريوتتارى. وتان وتباسىڭنان، اۋلاڭنان، كوشەڭنەن باستالادى. سوندىقتان، اينالاڭدى ايالاپ، تابيعاتتى تازا ۇستاۋ كەرەك. الەمدە مۋلتيكۋلتۋراليزمدى قولداپ، ۇلتارالىق جانە ءدىنارالىق تاتۋلىقتى جاقتايتىندار مەن ءوزىن ناعىز پاتريوت سانايتىن راديكالدى ۇلتشىل توپ وكىلدەرى اراسىندا قاقتىعىس بولىپ جاتىر. مەنىڭشە، ەكى جاقتىڭ دا ۇستانىمى ۇشقارى. سەبەبى ازيادا باعزى زاماننان بەرى زاڭ مەن تارتىپكە باعىنىپ، بەرەكە- بىرلىكتە، تاتۋ- ءتاتتى ءومىر ءسۇرۋدىڭ «ۇلگىلى ۇيلەسىمى» بار، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇعان دەيىن قوعامدىق ءومىردىڭ «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» دەپ اتالاتىن ماڭىزدى قاعيداتىن جاريالاعانىن ەسكە سالدى.
- بۇل ازاماتتارىمىز ءبىرىن- ءبىرى قۇرمەتتەپ، سابىر ساقتاپ، ءتارتىپتى بولۋى قاجەت دەگەندى بىلدىرەدى. تاعى دا قايتالاپ ايتايىن: قازاقستان ءۇشىن «زاڭ مەن ءتارتىپ» ، قولمەن ىستەگەندى مويىنمەن كوتەرۋ قاعيداتتارى ايرىقشا ماڭىزدى. ايتپەسە، جوسپارلارىمىزدى ورىنداپ، ماقساتتارىمىزعا جەتۋ ەكىتالاي بولماق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن Turkistan» گازەتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتالعان باسىلىمنىڭ باس رەداكتورى، بەلگىلى اقىن، پۋبليتسيست باۋىرجان باباجان ۇلىنا بەرگەن كەڭ كولەمدى سۇحباتى جاريالاندى.