18:10, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ايدا قوناق ءۇي اشىلادى
استانا. قازاقپارات - 2032 -جىلى ايدا العاشقى قوناق ءۇي اشىلادى. بۇل تۋرالى امەريكالىق GRU Space كومپانياسى مالىمدەدى. قۇرىلىس جۇمىستارى 2029 -جىلعا جوسپارلانعان.
جوبا اۆتورلارىنىڭ ايتۋى بويىنشا، قوناق ءۇي تۇرعىزۋعا قاجەتتى ماتەريالدار جەردەن تاسىمالدانبايدى. كىرپىش روبوتتاندىرىلعان جۇيە كومەگىمەن، ايدا بار زاتتاردان جاسالادى. ال كومپانيا ساياحاتشىلار ءۇشىن ساپار قۇنىن - ءبىر ادامعا شامامەن 416 مىڭ دوللار دەپ بەكىتكەن. دەمالىس ورنىنا جەتۋ ءۇشىن 384 مىڭ شاقىرىم جول جۇرەدى. ۇشۋ ۋاقىتى ورتاشا ەسەپپەن 3 تاۋلىكتى قۇرايدى. ستارتاپ يەلەرى تۋريستەردى ايعا SpaceX نەمەسە Blue Origin كومپانيالارى جەتكىزەتىنىن ايتادى. ماماندار ايدا جول مەن ينفراقۇرىلىمدار سالۋعا دا نيەتتى.
