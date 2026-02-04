ايدا بالايەۆا تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ بارىسىندا ەلدە قالىپتاسقان جاعداي تۋرالى تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسادى.
- ءبىز بۇگىندە ەلىمىزدىڭ الداعى دامۋ باعىتى ايقىندالاتىن تاريحي كەزەڭدە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ - مەملەكەتىمىزدىڭ قوعامدىق-ساياسي ومىرىندەگى اسا ماڭىزدى وقيعاعا اينالدى.
وكىنىشكە قاراي، كەيبىر الەۋمەتتتىك جەلى قولدانۋشىلارى جاعدايدى تەرىس ماقساتتا پايدالانىپ، ەلىمىزدەگى قوعامدىق-ساياسي احۋالدى تۇراقسىزداندىرۋعا باعىتتالعان ارەكەتتەرگە بارىپ جاتىر. ارانداتۋشىلار نەگىزسىز اقپارات تاراتىپ، جالعان پاراقشالار مەن اككاۋنتتار اشقان (مىسالى، مۇحتار شاحانوۆتىڭ، شاۆكات راحمونوۆتىڭ جانە وزگە دە تۇلعالاردىڭ اتىنان اشىلعان فەيك-اككاۋنتتار ارقىلى ءتىل، جەردى ساتۋ سەكىلدى ماسەلەلەر بويىنشا ارانداتۋشىلىق اقپارات پەن ۇندەۋلەر جاريالانۋدا)، - دەدى مينيستر ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا.
سونىمەن قاتار ول ەلدە ءىرى ميتينگىلەر مەن جاپپاي نارازىلىق اكسيالارى ءوتىپ جاتىر دەگەن جالعان حابارلار تاراتىلىپ، كونستيتۋتسيانىڭ جەكەلەگەن باپتارىن ادەيى بۇرمالاپ ءتۇسىندىرۋ فاكتىلەرى دە كەزدەسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇدان بولەك، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن تانىمال پاراقشالارعا تەحنيكالىق شابۋىلدار جاسالىپ جاتقانى تۋرالى دا حابارلار ءتۇسىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا ۋاكىلەتتى ورگان رەتىندە ءبىز بۇل جاعدايدى جان-جاقتى زەردەلەپ، ءتيىستى شارالار قابىلداپ جاتىرمىز.
وسىعان بايلانىستى تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە عانا سەنۋگە جانە جالعان مالىمەتتەردى تاراتپاۋعا شاقىرامىن. جالعان اقپارات تاراتۋ قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
وسىعان دەيىن ايدا بالايەۆا كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار - ەلدىڭ بولاشاعىن ايقىندايتىن تۇبەگەيلى بەتبۇرىس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.