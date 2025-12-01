ايدا بالايەۆا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ايدا بالايەۆا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ايدا عالىم قىزى بالايەۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەڭبەك جولى
الماتى وبلىستىق اقپارات جانە قوعامدىق كەلىسىم باسقارماسىنىڭ جەتەكشى مامانى، باس مامانى، ءبولىم باستىعى (1999-2002 ج ج)
الماتى قالالىق اقپارات جانە قوعامدىق كەلىسىم باسقارماسى تالداۋ جانە قوعامدىق-ساياسي ۇردىستەردى ۇيلەستىرۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى (2002-2004 ج ج)
الماتى قالاسى بويىنشا اقپارات باسقارماسى تالداۋ جانە بولجاۋ ءبولىمىنىڭ باستىعى (2004 ج)
الماتى قالاسى بويىنشا اقپارات باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى (2004-2005 ج ج)
الماتى قالاسىننىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (2005-2006 ج ج)
الماتى قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى (2006-2008 ج ج)
استانا قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ باستىعى (2008-2010 ج ج)
استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (2010-2014 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2014-2019 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2019-2020 ج ج)
ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى (2020-2022 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (2022-2023 ج ج)
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى (2023 -جىلعى 2-قىركۇيەكتەن باستاپ)
ءبىلىمى
اباي اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى (2000)
ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى
قازاق ۇلتتىق اگرارلىق ۋنيۆەرسيتەتى (2007)
زاڭگەر
ماراپاتتارى
«پاراسات» وردەنى (2016)
«قۇرمەت» وردەنى (2010)
«دوستىق» وردەنى (وزبەكستان) (2024)